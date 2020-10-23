İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı

23.10.2020 05:26

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı İtalya'nın kuzeyinde yer alan Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı perşembe akşamı saat 23 itibariyle başladı.

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı

LOMBARDY - İtalya'nın kuzeyinde yer alan Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı perşembe akşamı saat 23 itibariyle başladı.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi ve Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanan genelge ile gece 23 ila sabah saat 5 saatleri arasında sokağa çıkmak mecburi haller haricinde yasaklandı. Söz konusu zaman diliminde sokağa çıkanların güvenlik güçlerini geçerli mazeret belgesi sunması gerekecek. Mazeretsiz sokağa çıkanlar 3 bin euro'ya kadar para cezası karşı karşıya kalacak.

Genelge ile haftasonları, gıda ve eczaneler haricinde alışveriş merkezlerinin kapalı kalacağı duyuruldu. Bölgede, orta ve lise dengi okullarda pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime ara verilecek, dersler uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak. Lombardiya bölgesindeki kısıtlamalar 13 Kasım tarihine kadar geçerli olacak.

Lombardiya, İtalya'nın en yüksek vaka sayısı açıklayan bölgesi durumunda. 22 Ekim tarihinde açıklanan ülke çapında 16 bin 79 yeni Kovid-19 vakasının 4 bin 125'i bu bölgeden çıktı. Uygulanan testlerin yüzde 11,5'inde koronavirüse rastlandı. Toplam 156 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü bölgede, pandeminin ilk evresinde Milano ve Bergamo'da fuar merkezlerine kurulan hastanelerin cumartesi gününden itibaren yeniden Kovid-19 tedavisi için kullanılması kararı alındı.

Evden çalışan bir İtalyan vatandaşı, geceleri yoğunluğun az olması nedeniyle yürürlüğe konan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulduğunu, çok sayıda gencin maskesiz dolaştığını ve asıl bu konuda önlemlerin sıkılaştırılması gerektiğini söyledi.

Monza şehrinde kafenin işletmecisi olan Enzo ise, "Ne ekonomik ne de salgın açısından mantıklı olmadı. Buraya gelen gençler kısıtlama olunca evde toplanacaklar. Burada en azından sosyal mesafeye dikkat etmek durumunda kalıyorlardı, evlerde böyle bir durum olmayacak. Diğer yandan da ciromuzun yüzde 50'sini kaybedeceğiz." dedi.

7 bölgenin 3'ünde sokağa çıkma yasağı

Yedi bölgeye ayrılan İtalya'da üç bölgenin yerel yönetimleri sokağa çıkma kısıtlamaları getirdi. Campania ve Lazio bölgerinde gece sokağa çıkma yasağı cuma akşamından itibaren gece yürürlüğe girecek.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre Sardenya Adası'nda da sokağa çıkma kısıtlaması gündeme alındı. Ada yönetimi, iki hafta boyunca hava ve gemi limanlarının kapatılması da alınması muhtemel tedbirler arasında yer alıyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede geçtiğmiz hafta art arda rekor seviyede yeni Kovid-19 vakası görülmesi üzerine 18 Ekim'de açıkladığı yeni tedbirler kapsamında kalabalık oluşabilecek yerlerde akşam sokağa çıkma yasağı yetkisini yerel yönetimlere vermişti.

Yeni vaka sayısı her gün rekor kırıyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 22 Ekim'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 16 bin 79 yeni vakanın tespit edildi ve bir gün önce kaydedilen en yüksek vaka sayısı aşıldı. .

Ülke toplam vaka sayısının 465 bin 726'ya ulaştı. Yoğun bakımdaki hasta sayısının 992'ye yükseldiği belirtilirken, 169 bin 302 aktif Kovid-19 hastası bulunduğu ifade edildi. Bakanlık, son 24 saatte 136 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, salgın nedeniyle toplam can kaybının 36 bin 968'e ulaştığını duyurdu.

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı
İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı
İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı
İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı

Sokağa Çıkma Yasağı, Sağlık Bakanlığı, İtalya, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

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