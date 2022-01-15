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İtalyan güvenlik güçlerinden bir cenazede Nazi bayrağı açan aşırı sağcılara operasyon - Son Dakika

İtalyan güvenlik güçlerinden bir cenazede Nazi bayrağı açan aşırı sağcılara operasyon

15.01.2022 19:44
İtalyan güvenlik güçlerinden bir cenazede Nazi bayrağı açan aşırı sağcılara operasyon

İtalyan güvenlik güçlerinin, hafta başında bir kişinin cenaze töreninde Nazi bayrağı açan bir grup aşırı sağcının evinde aramalar yaptığı bildirildi.

İtalyan güvenlik güçlerinin, hafta başında bir kişinin cenaze töreninde Nazi bayrağı açan bir grup aşırı sağcının evinde aramalar yaptığı bildirildi.

Nazi yanlısı aşırı sağcı Forza Nuova partisine mensup 44 yaşındaki Alessia Augello'nun 10 Ocak Pazartesi günü Roma'daki cenaze töreninin Nazi bayrağı ve selamının kullanıldığı bir gösteriye dönüşmesi sebebiyle Roma Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması ve bu kapsamda güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor.

Rainews24 kanalının haberine göre, İtalyan Emniyeti Genel Soruşturmalar ve Özel Operasyonlar Birimi ve İtalyan jandarması (Carabinieri) ekipleri, bu sabah olayda sorumlulukları tespit edilen Forza Nuova mensubu 8 kişiyi sorguladı ve evlerinde aramalar yaptı.

İtalya'da savcılığın soruşturmasının, 1952 tarihli, faşist oluşumların yeniden örgütlenmesini yasaklayan "Scelba Yasası" ve 1993 tarihli din, kin, ırka dayalı ayrımcılığa karşı çıkarılan "Mancino Yasası"na dayandığı, operasyonların da bu kapsamda yapıldığı belirtildi.

Nazi yanlısı aşırı sağcı oluşum Forza Nuova, bu hadiseden önce de ekim ayında ülkenin en büyük işçi konfederasyonu olan İtalya Genel İş Konfederasyonunun (CGIL) Roma'daki genel merkezinin aşı karşıtı yürüyüş sırasında basılmasıyla gündeme gelmişti. Baskınla alakalı aralarında Forza Nuova partisinin liderlerinden Roberto Fiore ve Giuliano Castellino'nun da olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkede, CGIL baskını sonrasında Forza Nuova'nın kapatılması gündeme gelse de bu konuda henüz bir gelişme kaydedilmedi.

Son olarak cenaze törenindeki Nazi bayrağı hadisesi, dünya kamuoyunda geniş yer buldu. Cenaze töreninin yapıldığı kilise ve Roma'daki Yahudi toplumu olayı "Kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

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İtalyan, Cenaze, Roma, Nazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalyan güvenlik güçlerinden bir cenazede Nazi bayrağı açan aşırı sağcılara operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalyan güvenlik güçlerinden bir cenazede Nazi bayrağı açan aşırı sağcılara operasyon - Son Dakika
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