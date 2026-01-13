İtfaiyeciler Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
İtfaiyeciler Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

13.01.2026 13:31
Trabzon İtfaiye ekipleri, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğraflara oy verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ekipler, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen itfaiye ekipleri, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı karesini oyladı.

İtfaiyeciler, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafına oy verirken, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" isimli fotoğrafını tercih etti.

Müdahale Şube Müdürü Çağrı Karahasanoğlu, "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflardan ekip olarak etkilendiklerini belirterek, emeği geçenleri kutladı.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

