İthalat Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Ekonomi

İthalat Soruşturması Başlatıldı

27.01.2026 09:16
Çin ve diğer ülkelerden gelen giyim mensucatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Çin, Tayvan, Güney Kore, Malezya ve Tayland menşeli "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Çin, Tayvan, Güney Kore, Malezya ve Tayland menşeli "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre yerli üretici Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi AŞ tarafından yapılan başvuru, yerli üreticiler Akbaşlar Tekstil Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Altınsu Tekstil Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Asya Dokuma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Barutçu Tekstil Sanayi Ticaret AŞ, Kimteks Tekstil İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ ile Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından desteklendi.

Yapılan inceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından söz konusu ülkeler menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

