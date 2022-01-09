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İTİLAF DEVLETLERİ'NİN, GELİBOLU YARIMADASI'NI TAHLİYESİNİN 106'NCI YILI KUTLANDI - Son Dakika

İTİLAF DEVLETLERİ'NİN, GELİBOLU YARIMADASI'NI TAHLİYESİNİN 106'NCI YILI KUTLANDI

09.01.2022 13:43

ÇANAKKALE Savaşı'nı kaybeden İtilaf Devletleri'ne ait güçlerin, Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106'ncı yıl dönümü Seddülbahir köyünde düzenlenen törenle kutlandı.

ÇANAKKALE Savaşı'nı kaybeden İtilaf Devletleri'ne ait güçlerin, Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106'ncı yıl dönümü Seddülbahir köyünde düzenlenen törenle kutlandı. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 9 Ocak 1916'da bu topraklara hadsizce saldıranların merhum Akif'in ifadesiyle, 'Bu topraklara hayasızca saldıranların' yine bu topraklardan bir sabaha karşı çekilip gittikleri, askeri tabirle firar ettikleri gündür dedi. Çanakkale Zaferi ve İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106'ncı yıl dönümü Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyü meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, askeri erkan, daire müdürleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören Vali İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Uzmanı Yasemin Birtane tarafından Çanakkale Zaferi hakkında bilgi verildi.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yaptığı konuşmada, 9 Ocak 1916'da bu topraklara hadsizce saldıranların merhum Akif'in ifadesiyle, 'Bu topraklara hayasızca saldıranların' yine bu topraklardan bir sabaha karşı çekilip gittikleri, askeri tabirle firar ettikleri gündür. Biz Türk milleti olarak, uğruna ne bedeller ödemiş olduğumuz bu toprakları yaklaşık 8 aydır süren şanlı ve şerefli bir savunmanın sonunda bir kez daha korumayı bildik ve bu topraklarda biz haklı bir müdafaa yaparak; vatanımızı, kutsal değerlerimizi, ezanımızı ve bayrağımızı koruduk. İşte Mehmetçiğin iman dolu göğsüyle vatana ve millete olan bağlılığıyla vermiş olduğu bu mücadele sonunda bütün dünyaya 'Çanakkale Geçilemez' dedirttik dedi.Tören, şehitler için Kur-an'ı Kerim Tilaveti okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

İTİLAF DEVLETLERİ'NİN, GELİBOLU YARIMADASI'NI TAHLİYESİNİN 106'NCI YILI KUTLANDI
İTİLAF DEVLETLERİ'NİN, GELİBOLU YARIMADASI'NI TAHLİYESİNİN 106'NCI YILI KUTLANDI
İTİLAF DEVLETLERİ'NİN, GELİBOLU YARIMADASI'NI TAHLİYESİNİN 106'NCI YILI KUTLANDI

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Gelibolu Yarımadası, İsmail Kaşdemir, Seddülbahir, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İTİLAF DEVLETLERİ'NİN, GELİBOLU YARIMADASI'NI TAHLİYESİNİN 106'NCI YILI KUTLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İTİLAF DEVLETLERİ'NİN, GELİBOLU YARIMADASI'NI TAHLİYESİNİN 106'NCI YILI KUTLANDI - Son Dakika
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