İTÜ ile TCDD arasında iş birliği protolü imzalandı - Son Dakika

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasında eğitim, danışmanlık ve araştırma konularında iş birliği protokolü imzalandı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği protokolüne İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun imza attı.

Demiryollarında emniyet ve güvenlik konuları başta olmak üzere birçok başlıkta iş birliğini geliştirmeyi öngören protokole göre, İTÜ, TCDD bünyesindeki personelin eğitimine ve uzmanlaşmasına katkıda bulunacak. Ortaklığın en somut adımlarından biri ise Demiryolu Emniyet ve Güvenlik Merkezi (UY-GAR) kurulması amacıyla teknolojik ve bilimsel iş birliğinin sağlanması olarak ön plana çıktı.

Protokol kapsamında iş birliği yapılacak konu başlıkları şu şekilde:

"İTÜ danışmanlığında ortak bilimsel (danışmanlık ve proje ve araştırmalar dahil), eğitsel ve yönetsel çalışmalar konusunda iş birliği, özellikle kontrol ve otomasyon, jeoloji, jeofizik, meteoroloji, inşaat, malzeme ve makine mühendisliği alanında ilgili araştırmalarla verimlilik artırıcı uygulamalar konusunda iş birliği, TCDD'nin ihtiyaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanılarak TCDD personellerinin de görev alacağı projelerin hazırlanıp sunulması, ortak bilimsel faaliyetler (çalıştay, sempozyum, kongre, konferans vb.) düzenlenmesi."

İTÜ Rektörlüğünde düzenlenen imza törenine, İTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent İnanç, Prof. Dr. Hüseyin Kızıl, Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Deniz ve TCDD Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş da kaltıldı.