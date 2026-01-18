İYİ Parti Kurultayı Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İYİ Parti Kurultayı Sonuçlandı

18.01.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda GİK ve MDK üyeleri belirlendi, Müsavat Dervişoğlu yeniden başkan oldu.

İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda blok liste usulüyle yapılan seçimin resmi olmayan sonucuna göre, 60 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belli oldu.

Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılan İYİ Parti kurultayı çalışmalarını tamamladı.

Müsavat Dervişoğlu'nun ikinci kez genel başkanlığa seçildiği kurultayda, 60 kişilik GİK ve 11 kişilik MDK üyeleri de belirlendi.

Delegeler blok listeyi oyladı

Kurultay'da GİK ve MDK üyelerinin seçimi, blok liste usulüyle yapıldı.

Buna göre, Başkanlık Divanı'ndan, Mehmet Aslan, Cenk Özatıcı, Ayyüce Türkeş Taş, Selcan Taşcıoğlu, Kadir Ulusoy, Alper Akdoğan, Kevser Ofluoğlu, Cumali Durmuş, Hasan Toktaş, Şükrü Kuleyin, Hakan Şeref Olgun, Ahmet Kamil Erozan, Enver Yılmaz ve Ersin Beyaz kuruldaki yerini korudu.

Yeni GİK'te, milletvekilleri Buğra Kavuncu, Cihan Paçacı, Şenol Sunat, Lütfü Türkkan ve Yüksel Arslan ile kurultayda patiye katılan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ve Memleket Partisi'nin eski sözcüsü İpek Özkal gibi isimler yer alırken, İYİ Parti Genel Sekreteri Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise yer almadı.

Liste, şu isimlerden oluştu:

"Cihan Paçacı, Lütfullah Kayalar, Şenol Sunat, Lütfü Türkkan, Metin Ergun, Buğra Kavuncu, Yasin Öztürk, Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Burak Dalgın, Selcan Taşcı, Hasan Toktaş, Yüksel Arslan, Ersin Beyaz, Erhan Usta, Yüksel Selçuk Türkoğlu, Enver Yılmaz, İpek Özkal Sayan, Osman Ertürk Özel, Hüseyin Raşit Yılmaz, Alper Akdoğan, Murat Cem Özdemir, Volkan Yılmaz, Yasemin Bilgel, Ahmet Kamil Erozan, Cenk Özatıcı, Kadir Ulusoy, Kevser Ofluoğlu, Berna Sukas, Şükrü Kuleyin, Dursun Çolak, Mehmet Aslan, Fatih Koca, Cumali Durmuş, Ali Topçu, Fatih Demirkol, Melih Aydın, Kazım Yücel, Özdemir Polat, İsmail Yücel, Emel Bilenoğlu, Elif Loğoğlu, Kısmet Çelik, Selim Özgökçe, Burcu Akçaru Üstbaş, Elif Babaoğlu, Veysel Güldoğan, Ünzile Yüksel, Murat Doğan, Kamil Gültekin Öztürk, Hatice Dilruba Oğulcuklu, Tuba Alaylı Özgüç, Bahadırhan Dinçaslan, Osman Kaçmaz, Rafet Kılıç, Ali Coşkun, Yavuz Temizer, Selçuk Kılıçaslan, Nusret Acur, Gülümser Birol."

Yeni MDK'de ise şu isimler yer aldı:

"Rıdvan Yalçın, Kadriye Ünler, Murat Sevengül, Salih Hacıömeroğlu, Turgut Yıldıran, Huriye Pelin Sellitepe Turan, Eda Doruk Çivici, Mehmet Can Abbasoğlu, Kenan Kaçmaz, Gökhan Akkuş, Zeki Bulgan."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Kurultayı Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

19:22
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
19:13
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:33:55. #7.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Kurultayı Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.