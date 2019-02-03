Son Dakika Haberleri: İyi Parti, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Tanıttı

İyi Parti, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Tanıttı

1 saat önce

İYİ Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayati Tekin, Samsunlulara tanıtıldı.

İyi Parti, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Tanıttı, System.String[]
İYİ Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayati Tekin, Samsunlulara tanıtıldı.

Tekin, İYİ Parti İl Başkanlığı önündeki tanıtım toplantısında, CHP'den Samsun Milletvekilliği ve Tekkeköy Belediye Başkanlığı yaptığını anımsattı.

CHP'yi eleştiren Tekin, "Bir cumartesi günü CHP'liler toplanıyor, bir saat içinde karar veriyorlar, diyorlar ki 'Hayati Tekin, İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olsun.' Benden bıktığınızı biliyordum da bir cumartesi günü bir saatte, pazarı bile beklemeden, beni İYİ Parti'ye pas edeceğinizi bilmiyordum." ifadesini kullandı.

Tekin, siyasetin sermayesinin insan olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Peşimden gelen, oy veren hiç kimseyi mahcup etmeyeceğime yediğiniz ekmek, helal lokmanız kadar inanmanızı istiyorum. Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanacağımıza inanıyor ve güveniyorum. Bu güvenim belediyecilik tecrübemden, mimar olmamdan, hazırladığımız projelerden ve enerjimden kaynaklanmaktadır."

Tanıtım toplantısına, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, CHP ve İYİ Parti yöneticileri ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:47 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hayati Tekin, Samsun, İYİ Parti, Politika
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