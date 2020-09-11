İZİKAD'dan genç girişimcilere teşvik ödülü - Son Dakika

8.Dönem Genç İZİKAD Yarışması ödül töreni yapıldı

Genç girişimcileri teşvik etmek ve ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren gruplar ödüllerini İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin'in elinden aldı.

Ödül töreninde konuşan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Zengin, genç girişimcilerin Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu vurguladı. İZİKAD'ın her zaman genç girişimci kadınlara destek olacağını ifade eden Sezgin, "Girişimcilik ruhunu canlı tutmak için her zaman çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pandemi dönemine rağmen mentorlarla güzel işlere imza atan arkadaşlarımızı kutlarım. Dereceye giren guruplarımızın projelerini uygulayabilmeleri için gerekli olan desteği vereceğiz. Genç kadınlarımız girişimcilik ekosisteminin yaratılmasına öncülük edecek" diye konuştu.

"Projeler, katma değer sağlayacak"

Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasının cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına neden olacağını ifade eden Sezgin, "Oluşturulan projeler ülkemizin eksik kalan noktalarına katkı sunacağı gibi yeni alanlarda atılım yapılmasını sağlayacak. Her geçen yıl projeler daha da farklılaşarak güncel sorunlara çözüm önerisi getiriyor. Projeler ülke ekonomisini katma değer sağlayacak" dedi.

Yarışma sonucunda Aleyna Yıldız, Betül Eskiocak ve Kubilay Kozan'ın oluşturduğu Agon ekibi S.Aureus bakterisini yapay besi ortamı kullanarak tespitini gerçekleştiren biyosensör uygulamasıyla birinci, Hanne Akçakaya ve Kübra Yurtçu'dan oluşan Cezeruni ekibi yatan hastaların düşme riskinin tespit edilmesi ve vital bulguların alınması için geliştirilmiş biyosensör projesiyle ikinci, Şule Ercan ve Hacı Çelik'ten oluşan Lagroco ekibi tarımsal sosyal inovasyon dikey ve susuz tarımla lavanta yetiştiriciliği projesiyle üçüncü oldu. Büşra Arslan, Nesrin Amine İdol ve Hazin Katar'dan oluşan Kavanoz ekibi işitme engellilerin algı psikoloji, özel eğitim ve programlaştırılan atölye çalışmaları sosyal girişimcilik projesiyle Jüri Özel ödülünü alırken, ikinci olan Cezeruni ekibi ve Ceyda Geçimli, Halise İlayda Ağır, Feyza Söğütlü, Rabia Doğan ve Öznur Sert'ten oluşan Womengıneer ekibi liselerde kız öğrencilerin yeteneklerine uygun meslek seçimi yapabilmeleri için mühendislerle, öğrencileri bir araya getiren yazım projesiyle mansiyon ödülü almaya layık görüldü.