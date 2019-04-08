İzmir Anneler Öğrencilere Çorba Yapıp İçiriyor

İzmir
'in Çeşme
ilçesindeki On Altı Eylül
İlkokulu 2-A sınıfının öğretmeni Aysel Yılmaz
Sağlık için çorba için projesi başlattı. Haftanın bir gün öğrenci velileri evden yöresel çorba yapıp getiriyor ve sınıfta öğrencilere ikram ediyor. Öğrenciler fast food yerine Uşak
tarhanasnı, Gaziantep
'in dövme çorbasını, Tokat
'ın tayga, Gaziantep'in ezo gelin çorbalarını yiyor. İlk zamanlar çorba içmemek için ağlayan öğrenciler, şimdi ise çorba gününü sabırsızlıkla bekliyor. İzmir'in Çeşme ilçesindeki On Altı Eylül İlkokulu 2-A sınıfı öğretmeni Aysel Yılmaz, öğrencilerinin sağlıklı beslenmesi için Sağlık için çorba için' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında haftanın bir günü, öğrenci velilerinden birisi kendi evinde yöresel çorba pişirerek okula getirdi. Öğle arası, sağlıksız gıdalar yerine annelerinin yaptığı çorbayı içen öğrenciler, böylece fast food ve abur cubur gibi alışkanlıklarından uzaklaşmaya da başladı. Sınıf öğretmeni Aysel Yılmaz (43), şimdi ise çocukların çorba günlerini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Yılmaz, Okullarda en büyük sorunun sağlıklı beslenme olduğunu düşünüyoruz. Özellikle okul çağındaki çocuklar fast food tarzı, hamur işi, ekmek arası gıdalara çok fazla yönelmiş durumdalar. Benim amacım da çocukların sulu gıda tüketmesini özendirmek. Yöresel yemeklerimizi tanımalarını ve tüketilmelerini sağlamak. Daha sağlıklı beslenmeleri için çaba gösteriyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum dedi.
'ÖNCELERİ AĞLIYORLARDI ŞİMDİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORLAR'
Son zamanlarda obezite, dikkat eksikliği, davranış bozuklukları tarzı hastalıkların arttığını, bunun beslenme ile ilgisinin bulunduğunu söyleyen Aysel Yılmaz, Ne kadar doğru beslenirlerse hem akademik olarak hem de bedensel olarak daha doğru gelişirler dedi. Projenin ilk günlerinde sorunlar yaşadıklarını aktaran Yılmaz, 28 kişilik sınıfımda çorba içmeyenler, bazı çorbaların adını bile duymayanlar vardı. Çorba içmemek için ağlayanlar oldu, çorbanın içindekileri seçmeye çalışanlar oldu ama şuanda gayet güzel gidiyor. Öğrenciler şimdi, hangi çorbayı içeceklerini soruyorlar. Şuanda benimsemiş durumdalar diye konuştu.
ANNE ÇORBASINI ÇOK SEVDİLER Rojin
Kaya isimli öğrenci daha önceleri şeker, çikolata gibi şeyleri çok tükettiğini, çorba günü başladıktan sonra ise sağlıklı beslenmenin önemini anladığını ve farklı çorbalar içmeye başladığını söyledi. Kaya, Yeni çorbalar yedim, yeni tatlar tattım. Çok beğendim bu çorbaları. En çok mercimek çorbasını seviyorum dedi. İkranur Özgün isimli öğrenci de, Çorbalar, abur cubur yiyeceklerden daha lezzetli. Artık daha sağlıklı besleniyorum. Abur cubur tüketmeyeceğim. Çorba içeceğim. Yemekleri çok seçmeyeceğim. Annemin tabağıma koyduğu her şeyi yiyeceğim diye konuştu. Bu hafta evinde öğrencilere ezo gelin çorba yapan Ayşe Yasak'ın (8) velisi Elif Yasak (33) da, Bize proje geldiğinde çok sevindik. Hepimiz birlik olduk, her hafta çocuklar için yöresel çorbalar yapıyoruz. Onların sağlıksız gıdalardan uzaklaşması önemli. Çok sağlıklı bir proje. Herkes çok memnun dedi.