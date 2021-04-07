İzmir BŞB ilk etaba çıkıyor

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon yarın başlayacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 4 farklı şehirde 3 etap ve Play-Off Grubu olarak planlanan sezonun ilk etabı, 8-12 Nisan tarihleri arasında Yalova'da oynanacak. Süper Lig'de tek devreli lig usulü ile 15 takım mücadele etmeye hazırlanırken, ilk 8 sırada yer alacak ekipler, Play-Off serisinde kozlarını şampiyonluk için paylaşacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor, ligde yarın İskenderun Engelliler SK, 9 Nisan'da Yalova Ortapedikler SK, 10 Nisan'da Bağcılar Belediyesi, 11 Nisan'da TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK, 12 Nisan'da Güçlü Eller Engelliler SK ile karşılaşıp ilk etap maçlarını tamamlayacak.

Ligde ikinci etap maçlarının 1-5 Mayıs'ta Gaziantep'te oynanması öngörülürken, üçüncü etap ve Play-Off programı henüz belirlenmedi. İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Erdinç Kılıç, ligde bu sezon ilk hedeflerinin 8 takım arasına kalmak olduğunu belirtip, "Koronavirüs pandemisi süreci nedeniyle deplasmanlı fikstür uygulanmayacak. Play-Off'ları da sayarsak maçlar dört ayrı kentte oynanacak. İlk hedefimiz; ilk sekiz içinde yer bulmak, sonra da şampiyon olmak. Her takım ciddi takviyeler yaptı. Zorlu ve keyifli maçlar oynanacak" yorumunu yaptı.