İzmir Büyükşehir Belediyesinden Keşan Belediyesine otobüs hibe edildi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesinden Keşan Belediyesine hibe edilen otobüs, teslim alındı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin araç envanterinin yenilendiği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin hibe ettiği otobüsün teslim alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keşan'ımızın daha modern ve daha yaşanılabilir bir şehir olması için çalışmalarımızı itina ile sürdürmeye devam edeceğiz. Aracımızın Keşan'a hibe edilmesini sağlayan başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özer olmak üzere emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."