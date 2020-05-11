İZMİR Çocukların boğulma tehdidine karşı ailelere uyarı Uzak tutun ve müdahaleyi öğrenin- Tekrar - Son Dakika
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İZMİR Çocukların boğulma tehdidine karşı ailelere uyarı Uzak tutun ve müdahaleyi öğrenin- Tekrar

6 saat önce

Çocukların boğulma tehdidine karşı ailelere uyarı: Uzak tutun ve müdahaleyi öğrenin-TekrarMUĞLA'nın Ula ilçesinde 8 aylık Ateş Bulut'un salatalık parçası yemeğe çalışırken nefessiz kalması ve yaşamını yitirmesi derin bir üzüntüye neden oldu.

Çocukların boğulma tehdidine karşı ailelere uyarı: Uzak tutun ve müdahaleyi öğrenin-Tekrar

MUĞLA'nın Ula ilçesinde 8 aylık Ateş Bulut'un salatalık parçası yemeğe çalışırken nefessiz kalması ve yaşamını yitirmesi derin bir üzüntüye neden oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Görkem Astarcıoğlu, özellikle 3 yaşına kadar çocukların kuruyemiş gibi boğazına kaçma ihtimali yüksek ufak yiyeceklerle tanıştırılmamalarını önererek boncuk ya da pillerle oynatılmamaları için aileleri uyarırken, olası bir olayda ailelerin, ambulans gelene kadar takip edilmesi gereken ilk müdahale kurallarını öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Muğla Ula'da marangoz Mehmet Bulut (41) ile kuaför eşi Fatma Bulut (33) çifti, 13 yıl evlat özlemi çektikten sonra dünyaya gelen 8 aylık Ateş'i talihsiz bir kaza sonucu kaybetti. Ateş Bulut'un yemeye çalıştığı salatalık parçasının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmesi akıllara çocukları bu tip kazalardan korumak için neler yapılması gerektiği sorusunu getirdi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Görkem Astarcıoğlu, özellikle 6 aydan sonra ek gıdaya başlayan çocukların 3 yaşına kadar yemek yerken koşup oynayabildiği gibi zıplayarak gülebildiğini söyleyerek aileleri dikkatli olmaları için uyardı. Bu aşamalarda ciddi risklerin ortaya çıkabildiğini ifade eden Dr. Astarcıoğlu, 6 ay ile 3 yaş arasında çocukların her cismi ağızlarına götürme gibi bir alışkanlıkları bulunduğunu belirterek "Yabancı cisim aspirasyonu dediğimiz yabancı maddelerin akciğerlere kaçması durumu çok hayati tehlikeler barındırmaktadır. Bu bazen bir gıda parçası ya da bir kuruyemiş olabilirken bazen de oyuncakların küçük parçaları olabilir. O yüzden küçük parçalı oyuncaklarla belli yaşın altında oynanması sakıncalıdır. Ama bazen gözümüzden kaçabilir. En basiti televizyon kumandasının tuşları bile bebeğinizin ciğerlerine taşması yönünden riskli olabilir. Geçmişte öyle bir hastam olmuştu" diye konuştu. Ek gıdaya geçildikten sonra kendi kendini besleme alışkanlığı gösteren bebeklerin yemek sırasında yalnız bırakılmamaları gerektiğini anlatan Astarcıoğlu, boğazına kaçacak büyüklükte parçaların çocukların önüne verilmemesi gerektiğini kaydetti. Çocuğun kendisinin koparıp yutabilme ihtimaline karşı annelerin dikkatli olmasını isteyen Uzm. Dr. Görkem Astarcıoğlu, şunları söyledi:

"Ailelerin mümkünse yabancı cisim kaçması sonrası ilk yardımın nasıl yapıldığını öğrenmeleri gerekir. Çünkü bu iş çok tehlikeli. Kısa bir süre içinde yapılması gerekenler çocuğunuzun hayatını kurtarabilir. Benim önerim özellikle 3 yaşına kadar çocuklarınızı kuruyemişlerle tanıştırmamanız, boncuklu küçük oyuncak ve pillerle oynatmamanız. Aynı şekilde yemek yerken de dikkatli olmanız gerekmektedir. Bebek yemek yerken bazen boğazına kaçar ve öğürme refleksiyle onu dışarı çıkarabilir. O esnada annelerin panik yapmadan beklemelerini istiyoruz. Bebeğinin morarması olması durumunda hemen 112'yi aramalarını öneriyorum."

'ÇOCUK DOĞRU POZİSYONDA TUTULMALI' Çocukların boğazına herhangi bir cisim kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmesi ve morarmaya başlaması durumunda ebeveynlerin neler yapmaları gerektiği ile ilgili de bilgiler veren Dr. Görkem Astarcıoğlu, ambulans gelene kadar takip edilmesi gereken ilk müdahale kuralları ile ilgili şunları anlattı:

"Eğer bebeklerde boğazına bir şey kaçması sonucunda tam tıkanıklık ortaya çıktıysa bebek ağlayamaz. Çırpınmaya başlar ve dudak çevresinden başlayarak morarmalar oluşur. Bu durumda yanındaki kişinin sükunetini koruyarak hemen yapması gerekene karar vermesi önemlidir. Mümkünse birisine 112'yi araması için görev vermesi lazım. Öncelikle ağzının içine bakacak. Ağzının içinde herhangi bir parça görünüyorsa onu kibarca, telaşla parmağını ağzına sokmaya çalışmadan çıkarmaya çalışmalı. Eğer görünmüyorsa çeneyi açık tutacak şekilde kolunun üzerine bacaklarını yaslayarak iki kürek kemiği arasında baş aşağıda, gövde yukarıda olacak şekilde avcunun içiyle 5 kez vurulması gerekir. Sonra ağzının içini kontrol etmek için tekrar diğer yana devirmesi gerekir. Eğer hala yere bir parça düşmediyse göğüs kemiğine iki parmağıyla 5 basım uygulamak gerekir."

İZMİR Çocukların boğulma tehdidine karşı ailelere uyarı Uzak tutun ve müdahaleyi öğrenin- Tekrar

Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:29 Kaynak: DHA


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