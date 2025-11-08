İzmir'de 10 Kasım Anma Etkinlikleri: Saygı Yürüyüşü ve Konserler

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım'da, 350 metrelik Atatürk posteri ile "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenleyecek. Saat 14.00'te Alsancak Limanı yakınındaki Kordon Çocuk Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yapılacak yürüyüşün ardından meydanda hazırlanan koreografiyle 1881–193? yazısı oluşturulacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 87. yılında çok sayıda etkinlikle anılacak. Bu kapsamda 350 metrelik dev Atatürk posteri ile "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" yapılacak. 10 Kasım'da Alsancak Limanı yakınındaki Kordon Çocuk Parkı önünde toplanacak ve siyah giyinecek yurttaşlar, 14.00'te yürüyüşe başlayacak. Kortej 1. Kordon'dan Cumhuriyet Meydanı'na ilerleyecek. Yürüyüşün ardından meydanda hazırlanan koreografiyle 1881–193? yazısı oluşturulacak.

İzmir Oda Orkestrası, 10 Kasım konseri ile sahnede

10 Kasım'da İzmir Oda Orkestrası'nın "Atatürk'ü Anma Konseri Dokuzu Beş Geçe" adlı konseri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da saat 20.00'de yapılacak. Atatürk'ün yaşamının son beş dakikasını konu alan bu özel anlatı eşliğinde, İzmir Oda Orkestrası seçkin eserlerden oluşan bir programla sahnede olacak. Lerzan Pamir'in yönetmenliğinde, Mehmet Ergen'in kaleminden çıkan Dokuzu Beş Geçe adlı eser, tiyatro sanatçıları Tilbe Saran ve Yiğit Özşener'in anlatımıyla sanatseverlerle buluşacak.

"Anıtkabir Korcan Karar"

Vasıf Çınar Meydanı Sergi Alanı'nda 10 Kasım 2025-10 Şubat 2026 tarihleri arasında "Anıtkabir Korcan Karar" Fotoğraf Sergisi var. Serginin açılışı 10 Kasım 2025 Pazartesi saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Gazeteci ve televizyon habercisi Korcan Karar'ın fotoğraflarından oluşan, Atatürk'ün evrensel mirasını ve Cumhuriyet'in simgesi Anıtkabir'i konu alan sergi, yalnızca mimari ihtişamı değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel derinliği de gözler önüne seriyor.

"Gazi'nin İzinde 32 Yıl" Karma Sergisi

24 Ekim'de ziyarete açılan "Gazi'nin İzinde 32 Yıl" Karma Sergisi ise 12 Kasım'a kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmirliler ile buluşmaya devam edecek. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'ndan mezun olan sanatçı, sanat eğitimcisi ve akademisyenler, mezuniyetlerinin 32. yılında bir araya gelerek anlamlı bir sergiye imza attı. Cumhuriyet değerlerine ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlılıkla oluşturulan "Gazi'nin İzinde" sergilerinin bu yılki durağı İzmir oldu. Serinin yedinci etkinliği olan resim sergisi, İzmir'de Emine Kılçık Tiğin küratörlüğünde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı"

94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Folkart iş birliğinde Kültürpark Atlas Pavyonu'nda kapılarını açan Atatürk'ün yaşamına ışık tutan "Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı" sergisi de 21 Aralık'a kadar açık olacak. Proje direktörlüğü ve küratörlüğünü Fahri Özdemir'in üstlendiği sergi; 476 eser ve 250'nin üzerinde benzersiz fotoğraf ile 1907'den 1938'e kadar uzanan Atatürk'ün liderlik yolculuğunu gözler önüne seriyor. Serginin en çarpıcı unsurlarından biri de Atatürk'ün sağlık geçmişine ışık tutan objeler. Kullandığı tansiyon aletinden kişisel eşyalarına ve imzasını taşıyan belgelere kadar sergilenen parçalar ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

"Hayal Bilgisi" Atatürk Özel Oturumu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ise "Hayal Bilgisi Atatürk Özel Oturumu" düzenleyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Alsancak Kent Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek anlamlı etkinlik, iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan (TEGV) davet edilenlerle birlikte toplam 30 çocuk yer alacak. Çocuklar atölye çalışmasında Atatürk hakkında konuşacak, yazacak, çizecek, düşünecek ve hayal kuracak. Sözcüklerin büyülü dünyasında Mustafa Kemal Atatürk'ün anılacağı atölye, 10 Kasım Pazartesi 10.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

Kent Lokantaları ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm Kent Lokantalarında 10 Kasım'da yemek de ücretsiz olacak.