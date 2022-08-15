Baldızını ve oğlunu öldürüp, bacanağını ağır yaralayan şahıs ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Baldızını ve oğlunu öldürüp, bacanağını ağır yaralayan şahıs ve oğlu tutuklandı

15.08.2022 01:15
Baldızını ve oğlunu öldürüp, bacanağını ağır yaralayan şahıs ve oğlu tutuklandı

İzmir'de baldızını ve oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürüp, bacanağını da bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de baldızını ve oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürüp, bacanağını da bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçen cuma günü saat 22.00 sıralarında Gaziemir ilçesi Menderes Mahallesi 1151. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan S.A.G. (69) ile bacanağı Remzi Vatansever (57) yan yana olan evlerinin arasına duvar ördü. Remzi Vatansever'in örülen duvardaki tuğlalardan birini çekmesi üzerine duvarın bir bölümü yıkıldı. Bunun üzerine iki bacanak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine S.A.G., Remzi Vatansever'i bıçakla yaraladı. Vatansever kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi Fikriye Vatansever (54) ve oğlu Şaban Vatansever (34) yardımına koştu. Bu sırada evine giden S.A.G., pompalı tüfeğini alıp tekrar olay yerine geldi. S.A.G., tüfeğini baldızı Fikriye Vatansever ve baldızının oğlu Şaban Vatansever'e doğrultup peş peşe ateşledi. Silah seslerini duyan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şaban Vatansever ile annesi Fikriye Vatansever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Remzi Vatansever ise ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan Vatansever'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

S.A.G., daha sonra tekrar evine geçip gelen polislere tüfeğini verip teslim oldu. Ekipler S.A.G'nin oğlu B.G.'yi (40) de gözaltına aldı. Yapılan otopsinin ardından Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever'in cenazeleri, dün Koşukavaklı Hacı Abdullah Camii'nde kılınan namazın ardından Görece Mezarlığı'nda defnedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. B.G.'nin savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, S.A.G.'nin ise Remzi Vatansever ile evin tapusunun paylaşımı konusunda bir süredir sorun yaşadıklarını, çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi. İşlemlerin ardından B.G. ve S.A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Baldızını ve oğlunu öldürüp, bacanağını ağır yaralayan şahıs ve oğlu tutuklandı Baldızını ve oğlunu öldürüp, bacanağını ağır yaralayan şahıs ve oğlu tutuklandı İzmir'de iki akrabasını öldüren zanlı ile oğlu tutuklandı İzmir'de iki akrabasını öldüren zanlı ile oğlu tutuklandı
Kaynak: İHA

Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baldızını ve oğlunu öldürüp, bacanağını ağır yaralayan şahıs ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:02 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel ve su baskınları için tedbirli olunması istendi
23:53 Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı
23:34 Muhalefet, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğim" diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız
23:21 Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti
22:38 Acun Ilıcalı'dan "ayrılık" iddiaları sonrası sevgilisiyle sürpriz paylaşım
22:20 Gaziantep FK, Ankaragücü karşısında tek attı 3 aldı
22:09 İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
21:56 Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 6'lı masa çıkışı: Seçim kanununda değişiklik yapılınca beraber olmanın getirdiği avantaj kalktı
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 01:15:40. #1.11#
SON DAKİKA: Baldızını ve oğlunu öldürüp, bacanağını ağır yaralayan şahıs ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement