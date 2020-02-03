İzmir'de Başlatılarak Aralıksız Sürdürülen - Son Dakika

***Sosyal sorumluluk projeleri aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmiş kişilerin çalışmalarıyla ses getirir. Bu kapsamda Alsancak Rotary de Rotary Dünyayı Birleştirir teması ile 13 yıldır Ulusal Genç Solist Yarışması'nın düzenlenmesinde rol almaktan memnuniyet duymaktadır***

Ülkemizin yetiştirdiği genç opera sanatçılarını, ülkemiz ve dünya opera sahnelerine tanıtmak amacıyla düzenlenmekte olan 13.Ulusal Genç Solist Yarışması bu yıl Alsancak Rotary Kulübü, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ve İzmir Devlet Konservatuvarı desteği ile gerçekleştirilmektedir.

Yarışmaya katkıda bulunan kurumlar da şunlar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Swissôtel Büyük Efes İzmir, Arkas, Aks Yapı, Ege Yapı,Yapı Üretim,İzmirart Tasarım.

Dünyanın önde gelen sanatçılarından kurulu yarışma jürisinin değerlendirmeleri sonucu dereceye giren sanatçılar, para ödüllerinin yanı sıra, çeşitli yurt dışı burs programları ve konser yapma olanakları kazanacaklar.

Profesyonel ve Üniversite olmak üzere iki kategoride yapılmakta olan yarışma için başvurular 20 Ocak 2020 tarihinde sonlandırıldı. Başvuruların ardından, 31 Ocak-3 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak olan değerlendirme sonucunda, 5 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 19.00'da Üniversite Kategorisi Final Konseri İZDOB Elhamra Sahnesi'nde, Profesyonel Kategorisi Final Konseri ise 6 Şubat 2020 Perşembe günü saat 20.00'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

On üç yıldır aralıksız yapılmakta olan Ulusal Genç Solist Yarışması, kurumsallaşma yolunda önemli bir mesafe katetmiştir. Ülkemizde zor koşullarda yetişen sanatçıların, kentimiz, ülkemiz ve dünya sanatseverlerince tanınmaları, yeni ve farklı olanaklara kavuşmaları, yetenekleri ve donanımlarıyla uluslararası alandaki yarışta var olmalarına katkı sağlamak gibi bir işlev üstlenen bu yarışma, ülkemiz adına İzmir'den dünyaya açılan bir marka olarak değer bulacaktır.