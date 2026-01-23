İzmir'de Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan 'Bayrak' Tepkisi: Türk Bayrağı Bu Milletin Ortak Onurudur - Son Dakika
İzmir'de Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan 'Bayrak' Tepkisi: Türk Bayrağı Bu Milletin Ortak Onurudur

23.01.2026 13:32
İzmir Barosu Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, Türk bayrağına yönelik saldırıları Bayraklı Adliyesi önünde yaptığı açıklamayla protesto etti. Grup adına konuşan Hakan Ayaz, bu eylemlerin açık bir suç ve provokasyon olduğunu vurgulayarak, savcıları göreve çağırdı.

İzmir Barosu Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, Bayraklı Adliyesi önünde açıklama yaptı. Grup adına konuşan avukat Hakan Ayaz, başta Nusaybin'de yaşanan olaylar olmak üzere Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eylemlerin toplum vicdanında derin bir infial yarattığını belirtti. Ayaz, şunları söyledi:

"Türk bayrağı; bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin hatırası, milletimizin bağımsızlık iradesi,  cumhuriyetimizin ve onun değerlerinin sembolüdür. Bayrağımıza yönelik yapılan her türlü saldırı, doğrudan bu ülkede barış içinde yaşamak isteyen milletimize yapılmıştır Türk bayrağını yere atmak, aşağılamak ya da hedef almak; ne düşünce özgürlüğüyle ne de demokratik haklarla açıklanabilir. Bu tür eylemler, açıkça suçtur, toplumsal barışı sabote etmeye yönelik bilinçli provokasyonlardır. Kimden ve hangi amaçla gelirse gelsin, bayrağımıza uzanan bu kirli eller karşısında sessiz kalınması asla kabul edilemez..

"Türk bayrağı bu milletin ortak onurudur"

Bu noktada Cumhuriyet savcılarını açıkça göreve çağırıyoruz. Söz konusu eylemler hakkında re'sen soruşturma başlatılması, yalnızca faillerin değil, varsa azmettiricilerin ve organize edenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması, hukuk devleti ilkesinin zorunlu bir gereğidir. Cezasızlık algısı, bu tür suçların tekrarına zemin hazırlamakta; kamu düzeni ve toplumsal barış telafisi güç biçimde zarar görmektedir

Milletimizi ise bu tür kışkırtmalara karşı sağduyulu olmaya, ancak milli değerlerimize sahip çıkma konusunda da kararlı ve tavizsiz duruşunu sürdürmeye çağırıyoruz. Türk bayrağı bu milletin ortak onurudur; tartışmaya açılması, hedef alınması ya da istismar edilmesi asla kabul edilemez. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına bir kez daha ifade ediyorum ki, bizler, Cumhuriyet'in değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine, demokratik sosyal hukuk devletine sarsılmaz bir inançla bağlıyız, mücadelemizi ise azim ve karalılıkla devam ettireceğiz."

Kaynak: ANKA

