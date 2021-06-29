İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'in 11 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-28 Haziran tarihleri arasında Beydağ, Bayındır, Bergama, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Kiraz, Kemalpaşa, Urla ve Seferihisar ilçelerinde narkotik köpeği ve drone desteğiyle uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda 1 bin 753 kök Hint keneviri, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kenevir tohumu ve 3 uyuşturucu içme aparat ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.