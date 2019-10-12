İzmir'de emeğin sergisi

İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği fotoğrafçılarının tramvay sürücüsünden, kanal işçisine, aşevi çalışanından, veterinere, süpürge aracı şoföründen, itfaiye erine kadar gece çalışan 55 emekçiyi işyerinde, evinde ve ailesiyle vakit geçirirken fotoğraflayıp öyküleştirdiği sergi büyük beğeni topladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi farklı bir sergiye ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliği ile hazırlanan "Siz Uyurken" isimli sergi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde gece çalışan 55 emekçinin fotoğraflarının ve hayat hikayesinin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Bir ay süreyle açık kalacak serginin koordinatörlüğünü İFOD fotoğraf sanatçıları Adil Alpkoçak, Nejat Gündüç ve Veyis Polat yaptı. Projede 13 fotoğrafçı çalıştı.

BU SERGI HARCANAN EMEĞIN TANIĞI

Bu proje ile yanından geçtiğimiz ancak çoğu zaman fark etmediğimiz emekçilerin hikayesinin anlatıldığını söyleyen Başkan Soyer, "Birçok hizmetin arkasında yer alan emekçilerin, bu şehir için yaptıkları fedakarlıkları kayıt altına alması açısından bu sergi çok önemli. Harcanan emeğin tanıklığını yapıyor ve tarihe not düşüyor. Bu sergi fedakarca çalışan işçilerimizin ailelerini, eşlerini, çocuklarını ve duygularını paylaştıkları sohbetlerin somutlaşmış hali. Yani bu sergi yaşamın ta kendisi. 1986'dan bu yana İzmir'de yaptığı çalışmalarla şehrimizin görsel tarihinin yazılmasına destek sunan İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği'ne ve bu foto-öykü projesi ile İzmir'in kahramanlarıyla bizleri buluşturan değerli fotoğrafçılara çok teşekkür ediyorum. Geceleri biz uyurken yaptıkları fedak&ac irc;rlıklarla İzmir'i doğan yeni güne hazırlayan bu serginin esas sahibi gece emekçilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

BAŞKAN SOYER'DEN BARIŞ VE KARDEŞLIK MESAJI

Ortaya çıktığı günden beri sanatın merkezinde hep "insan" olduğunu ve insanın toplumsal bir varlık olduğunu dile getiren Başkan Soyer, toplumların ilerleyebilmesinin temel koşulunun birlikte barış ve kardeşlik içerisinde yaşamak olduğunu söyledi. İçinde yaşadığımız coğrafya ve dünya konjonktürünün bunun gerçekleşmesini zorlaştırdığını dile getiren Başkan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: "Fakat bu zorluklar bizi kesinlikle yıldırmamalı. Bunun üstesinden gelmenin tek yolu; birlikte yaşamak ve birbirimize sıkı sıkı sarılmak. Bu konuda topluma yol gösterme görevi; biz siyasiler kadar, hatta belki de daha fazla, sanatçılara düşüyor. Hep birlikte barışı inşa edeceğimiz günlerin umuduyla sizleri selamlıyorum".

Konuşmasının ardından Başkan Soyer, İFOD Başkanı Seda Şengök, projede yer alan fotoğraf sanatçıları ile birlikte sergiyi gezdi. Sergide fotoğrafı ve öyküsü yer alan belediye çalışanlarını fotoğraflarının önünde tek tek kutladı; hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Çalışanların aileleri ve çocuklarıyla da sohbet eden Başkan Soyer, "Siz Uyurken" sergisi fotoğraflarının yer aldığı albümüimzalayıp günün anısına gecenin kahramanlarına verdi.