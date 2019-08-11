Son Dakika Haberleri: İZMİR'DE KAÇAN DANA, TABANCAYLA SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNE SIKILARAK YAKALANDI
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İZMİR'DE KAÇAN DANA, TABANCAYLA SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNE SIKILARAK YAKALANDI

29 dakika önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir dana, kesilmek üzereyken kaçtı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir dana, kesilmek üzereyken kaçtı. İnşaat sahası içerisine giren dana, veteriner teknikeri İlker Ertop tarafından tabancayla sıkılan sakinleştirici sonrası yakalanarak, sahibine teslim edildi.
Bornova'daki 2'nci Sanayi Sitesi bölgesinde kesilmek üzereyken kasabın elinden kaçan dana, Büyükşehir Belediyesi Mezbahalar Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Yeşilova Mahallesi'ndeki inşaat sahasına giren dana, veteriner teknikeri İlker Ertop tarafından tabancayla sıkılan sakinleştirici ile vuruldu. Bir süre sağa sola koşturan ancak inşaat sahasının dışına çıkamayan dana, kısa süre sonra ilacın etkisiyle yere yığıldı. Dananın sahibi Sedat Yıldız (43) ve beraberindekiler, kurbanlığı alarak kesim alanının yolunu tuttu. 5 bin 500 TL'ye aldıkları danayı yakaladıkları için sevinen Sedat Yılmaz, Sanayide dükkanda tam yatırdık, keserken ipi koparıp kaçtı. Oradan buraya kadar koşturduk. Daha önce hiç kurbanlığı elimizden kaçırmadık. İlk defa başımıza geldi. Kaçtıktan sonra arabayla takip ettik. Burası denk geldi, sıkıştırdık. İyi oldu. Buraya gelmeseydi sanırım elimizden kaçıracaktık dedi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:24 Kaynak: DHA
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