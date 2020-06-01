İzmir'de, kapalı havaya rağmen denize girdiler - Son Dakika

İZMİR'de, havanın kapalı olmasına rağmen 1 Haziran'dan itibaren normalleşme kapsamında plajların açılmasıyla birçok kişi, deniz kenarlarına koştu. Çeşme Ilıca Plajı'na gidenler, havaya rağmen denizin güzel olduğunu ve çok özlediklerini söyledi. Çeşme esnafı ve otelcileri ise işletmelerinde hazırlıkları tamamlayıp, müşterilerini beklemeye başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, normalleşme sürecinde 1 Haziran'dan itibaren yeniden halka açılan plajlara, ilk günden gelenler oldu. Kimileri sahilde yürüyüş yaptı kimileri ise İzmir'de havanın bulutlu olmasına aldırış etmeden denize girdi. Manisa'dan Çeşme'ye denize girmek için geldiğini söyleyen Yunus Emre Ezmeci (30), "Sırf denize girmek için geldim. Suyun sıcaklığı çok güzel. Yasağın kalkmasını bekledik. Denize girmeyi çok özlemişim" dedi.

Denize giren Uğur Yapıcı (28) ise "Su çok güzel. Nihayet denize kavuştuk. Çok özlemişiz. Denizden sonra çarşıyı gezeceğiz" diye konuştu.

Plaja yürüyüş yapmak için gelen Didem Atakan (45) da "Çok şükür ki uzun bir aradan sonra tekrar sahildeyiz. Yürüyüş sonrasında denize gireceğiz. Bunu da her gün tekrarlamayı düşünüyoruz" dedi.

ÇEŞME SEZONA HAZIR

1 Haziran itibarıyla dükkanlarını açan Çeşme esnafı ve otel işletmecileri de müşterilerini heyecanla beklediklerini söyledi. Çeşme esnafının hijyenik koşullarda satışa hazır olduğunu söyleyen Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, "Dört gözle 3 aydır bu anı bekliyoruz. Konulan tedbirlerin herkesin uymasını diliyoruz ve mart başına dönülmesini istemiyoruz. Tüm çalışmalarımızı tamamladık. Çeşme esnafı, eski canlı günlerine hazır. Hijyen kurallarını uygulayarak Çeşme esnafı müşterisini bekliyor. Eski hareketli günlere kavuşmayı istiyoruz" diye konuştu.

'DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Esnaf Kadir Akgüven (51) ise müşterilerini özlediklerini dile getirerek, "Masalar arasında sosyal mesafe kuralına uymaya çalışarak, hijyene dikkat ederek, müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Çeşme'de butik otel işletmeciliği yapan Mutlu Duman (44) da "İlaçlama konusunda hız verdik. Geçen hafta bütün odalarımız temizlettik. Bugün de ilaçlamamızı yapıyoruz. Biz de Çeşme'deki oteller olarak bu sürece hazırız. Misafirlerimiz için maskeden tutun da diğer malzemelerine kadar her şeyin tedarikini sağlayacağız. Müşterilerimizi dört gözle bekliyoruz" dedi.