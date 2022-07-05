İzmir'de mesleki ve teknik eğitim işbirliği toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de mesleki ve teknik eğitim işbirliği toplantısı

05.07.2022 17:29
İzmir'de mesleki ve teknik eğitim işbirliği toplantısı

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği" protokolüyle ilgili açıklama yapıldı.

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği" protokolüyle ilgili açıklama yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, imzalanan protokolle tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile laboratuvar hizmetleri alanlarında öğrencilere ve öğretmenlere yönelik yeterliliklerinin arttırılması aynı zamanda tarım ve gıda alanında nitelikli iş gücünün yetiştirmenin amaçlandığını söyledi.

Yentür, iki bakanlık arasındaki protokol kapsamında tarım kenti İzmir'de güzel işler yapmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Buradaki temel hedefimiz özellikle bu tercih döneminde çocuklarımızın tarım, hayvan yetiştirici ve sağlığı gibi bölümleri tercih etmelerini sağlamak istiyoruz. Gelecek yüzyılın en önemli olanlarından sürdürülebilir çevre, tarım ve gıda güvenliği gibi hususlarda ilgili donanımlı gençler yetiştirmek istiyoruz." dedi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de ülkenin tarımına çok önemli katkılar sağlayan iki bakanlık arasında imzalanmasının söz konusu protokolün önemine değindi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda tarım ve hayvancılıkla ilgili güzel çalışmalar yapmayı amaçladıklarını deli getiren Özen, emeği geçenlere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı Engelli öğrenciler Çeşme'yi gökyüzünden seyretti Engelli öğrenciler Çeşme'yi gökyüzünden seyretti
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de mesleki ve teknik eğitim işbirliği toplantısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
16:32 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen Thylane Blondeau artık 20 yaşında! Denize girerken objektiflere yansıdı
16:19 Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
16:11 Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 17:36:29. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de mesleki ve teknik eğitim işbirliği toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement