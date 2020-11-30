İzmir'de otomobilin çarptığı ceylanın bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

İzmir'de otomobilin çarptığı ceylanın bulunması için çalışma başlatıldı

30.11.2020 11:29
İzmir'de otomobilin çarptığı ceylanın bulunması için çalışma başlatıldı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaralanan ve veterinere götürüleceği iddiasıyla başka bir otomobile konulan ceylanın bulunması için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaralanan ve veterinere götürüleceği iddiasıyla başka bir otomobile konulan ceylanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Bademler Kavşağı yakınlarında kara yoluna çıkan ceylan, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Ceylana çarpan araç ile o sırada yoldan geçen bazı otomobiller de yardım için yol kenarında durdu.

Bu sırada olayı görerek duran otomobilden inen iki kişi, ceylanı veterinere götüreceklerini belirterek araçlarına aldı. Diğer vatandaşlarla veterinerde buluşmak üzere sözleşerek olay yerinde ayrılan araçtaki iki kişiye bir daha ulaşılamadı.

Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğüne bildirilen olayla ilgili çalışma başlatıldı.

"Veterinerlere götürülen bir ceylan tespit edilemedi"

Ceylana müdahale edenler arasında bulunan Nusret Doğan Albayrak, gazetecilere ceylana çarpan otomobilin arkasında seyrettiğini, kaza üzerine aracını yol kenarında durdurduğunu anlattı.

Ceylana çarpan araçtakilerin hayvana yardım etmek için çabaladığını, bu sırada başka bir otomobilden inen iki kişinin ceylanı veterinere götürmek için araçlarına bindirdiğini ifade eden Albayrak, "Olaydan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Seferihisar Şefliğini aradım. Durumu anlattım. Onlar da bölgedeki veterinerleri araştırdı. Veterinerlere götürülen bir ceylan tespit edilemedi." dedi.

Albayrak, olay sırasında çektiği fotoğrafları yetkililere teslim ettiğini, MOBESE kayıtlarının da incelendiğini söyledi.

Öte yandan bölgenin ceylanların doğal yaşam ortamı olmadığı, yakın konumda bulunan özel bir çiftlikten kaçmış olabileceği, bulunması halinde tedavisinin ardından İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edileceği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Seferihisar, Otomobil, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de otomobilin çarptığı ceylanın bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika


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