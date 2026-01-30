İzmir'de Sel Felaketi: Evler Su Bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Sel Felaketi: Evler Su Bastı

İzmir\'de Sel Felaketi: Evler Su Bastı
30.01.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle evler su baskınlarıyla karşı karşıya kaldı.

İzmir'de dün akşam etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, suyun izlerini silmeye çalışıyor.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran ve başta Bornova ile Buca ilçeleri olmak üzere bazı ilçelerde sel ve su baskınlarına neden olan yağışın etkisi, gündüz daha iyi anlaşıldı.

Gece boyunca yağmur sularıyla mücadele eden vatandaşlar, günün aydınlanmasıyla birlikte temizliğe başladı.

Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde, taşan derinin ardından evleri su ve çamur altında kalan vatandaşlar sabah ıslanan ve bazıları kullanılamayacak hale gelen eşyalarını evlerinden çıkardı. Eşyaların çıkarılmasının ardından komşuları ve yakınlarının yardımıyla evlerini temizlemeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Bornova Belediyesi ekipleri de çamurla kaplanan sokakları tazyikli suyla temizlemeye başladı.

"Evi temizlemiştik sonra tekrar su bastı"

Mahalle sakinlerinden Necla Ödemiş, AA muhabirine yağmurun ardından sel sularının evlerini bastığını, tüm eşyalarının ıslandığını ve çamur olduğunu söyledi.

Gece boyunca hiç uyumadığını ve evini temizlemeye çalıştığını anlatan Ödemiş, "Ben içeriden çıkamadım, rehin kaldım. Komşularımızla suyu dışarıya atmaya çalıştık. Bütün odalarımıza girdi. Diz boyu su oldu. Evi temizlemiştik sonra tekrar su bastı. Eşyaları da atıyoruz." dedi.

Koltuk döşeme dükkanı sular altında kalan Hamza Sandal da ürünlerinin su içerisinde kaldığını anlattı.

Bölgede altyapının kötü olduğunu ifade eden Sandal, "Ürünlerin bazılarında hasar var, bazılarını ise kurtardık. Temizliğe de sabah erkenden gelip başladık." diye konuştu.

Duygu Akçora ise derenin taşmasıyla birlikte iki dakikada evinin sular altında kaldığını, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

"Can kaybının olmaması bizim için sevindirici"

Buca ilçesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerindeki Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiye alanında biriktirilen ve yağmur suları nedeniyle dağılan çöpler ekiplerce temizlendi.

Mahalle muhtarı Sezai Türkçü, yağışın ilçe genelinde hayatı olumsuz etkilediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Su basan evlere müdahale ettik. Muhtarlık binamızın yanındaki inşaat alanı çevresinde toprak kayması meydana geldi. Bir otomobil oluşan çukura düştü ve itfaiye ekibi kurtardı. Ekiplerle birlikte binanın etrafında güvenlik şeritleriyle önlemler aldık. Çok büyük bir afetti atlattık. Can kaybının olmaması bizim için sevindirici."

Buca'da metrekareye 80 kilogram yağış düştü

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada 1314 personel, 342 araç ve iş makinesi, 200 pompa ile müdahale çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte kent merkezinde metrekareye 45,2 kilogram yağış düştü. Bazı bölgelerde kısa sürede yüksek miktarda yağış kaydedilirken, en yüksek yağış Buca'da metrekareye 80 kilogram, Konak'ta ise 63 kilogram olarak ölçüldü." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Belediye, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Sel Felaketi: Evler Su Bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:38
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:45:59. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Sel Felaketi: Evler Su Bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.