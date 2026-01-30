İzmir\'de Sel Felaketi: Evler Su Bastı

İzmir'de dün akşam etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, suyun izlerini silmeye çalışıyor.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran ve başta Bornova ile Buca ilçeleri olmak üzere bazı ilçelerde sel ve su baskınlarına neden olan yağışın etkisi, gündüz daha iyi anlaşıldı.

Gece boyunca yağmur sularıyla mücadele eden vatandaşlar, günün aydınlanmasıyla birlikte temizliğe başladı.

Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde, taşan derinin ardından evleri su ve çamur altında kalan vatandaşlar sabah ıslanan ve bazıları kullanılamayacak hale gelen eşyalarını evlerinden çıkardı. Eşyaların çıkarılmasının ardından komşuları ve yakınlarının yardımıyla evlerini temizlemeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Bornova Belediyesi ekipleri de çamurla kaplanan sokakları tazyikli suyla temizlemeye başladı.

"Evi temizlemiştik sonra tekrar su bastı"

Mahalle sakinlerinden Necla Ödemiş, AA muhabirine yağmurun ardından sel sularının evlerini bastığını, tüm eşyalarının ıslandığını ve çamur olduğunu söyledi.

Gece boyunca hiç uyumadığını ve evini temizlemeye çalıştığını anlatan Ödemiş, "Ben içeriden çıkamadım, rehin kaldım. Komşularımızla suyu dışarıya atmaya çalıştık. Bütün odalarımıza girdi. Diz boyu su oldu. Evi temizlemiştik sonra tekrar su bastı. Eşyaları da atıyoruz." dedi.

Koltuk döşeme dükkanı sular altında kalan Hamza Sandal da ürünlerinin su içerisinde kaldığını anlattı.

Bölgede altyapının kötü olduğunu ifade eden Sandal, "Ürünlerin bazılarında hasar var, bazılarını ise kurtardık. Temizliğe de sabah erkenden gelip başladık." diye konuştu.

Duygu Akçora ise derenin taşmasıyla birlikte iki dakikada evinin sular altında kaldığını, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

"Can kaybının olmaması bizim için sevindirici"

Buca ilçesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerindeki Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiye alanında biriktirilen ve yağmur suları nedeniyle dağılan çöpler ekiplerce temizlendi.

Mahalle muhtarı Sezai Türkçü, yağışın ilçe genelinde hayatı olumsuz etkilediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Su basan evlere müdahale ettik. Muhtarlık binamızın yanındaki inşaat alanı çevresinde toprak kayması meydana geldi. Bir otomobil oluşan çukura düştü ve itfaiye ekibi kurtardı. Ekiplerle birlikte binanın etrafında güvenlik şeritleriyle önlemler aldık. Çok büyük bir afetti atlattık. Can kaybının olmaması bizim için sevindirici."

Buca'da metrekareye 80 kilogram yağış düştü

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada 1314 personel, 342 araç ve iş makinesi, 200 pompa ile müdahale çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte kent merkezinde metrekareye 45,2 kilogram yağış düştü. Bazı bölgelerde kısa sürede yüksek miktarda yağış kaydedilirken, en yüksek yağış Buca'da metrekareye 80 kilogram, Konak'ta ise 63 kilogram olarak ölçüldü." ifadeleri kullanıldı.