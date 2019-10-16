Son Dakika Haberleri: İzmir'de su kesintisi
Son Dakika Güncel İzmir'de su kesintisi

İzmir'de su kesintisi

39 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ve Balçova ilçelerinde 15 saat süreyle su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

İzmir'de su kesintisi, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ve Balçova ilçelerinde 15 saat süreyle su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karabağlar ilçesine su aktaran P-38 pompa istasyonundaki ekonomik ömrünü tamamlamış kolektörler değiştirilecek.

Çalışma nedeniyle Balçova Çetin Emeç Mahallesi'ne 17 Ekim Perşembe günü saat 12.00'den 18 Ekim Cuma günü saat 03.00'e kadar su verilmeyecek.

Karabağlar'da da aynı saatlerde su kesintisine gidileceği belirtilirken, kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Devrim, Günaltay, Kibar, Yurtoğlu, Cennetçeşme, Uzundere, Yüzbaşı Şerafettin, Özgür, Gazi, Ali Fuat Erden, Umut, Barış, Sevgi, Bahriye Üçok, Salih Omurtak, Yaşar Kemal, Limontepe ve Ali Fuat Cebesoy."

Karabağlar, Balçova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de 'Kentin Akciğerleri' olarak adlandırılan ormanlar, rantçılar tarafından yok ediliyor
Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaraladı, sonra intihar etti Beyaz Saray'da kritik isimlerin katılacağı Türkiye gündemli toplantıda, Barış Pınarı Harekatı görüşülecek İran Futbol Federasyonu, Türkiye'ye destek veren iki futbolcuyu, futboldan men etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 09:44:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de su kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]