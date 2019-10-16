İzmir'de su kesintisi

Karabağlar'da da aynı saatlerde su kesintisine gidileceği belirtilirken, kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:

Çalışma nedeniyle Balçova Çetin Emeç Mahallesi'ne 17 Ekim Perşembe günü saat 12.00'den 18 Ekim Cuma günü saat 03.00'e kadar su verilmeyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karabağlar ilçesine su aktaran P-38 pompa istasyonundaki ekonomik ömrünü tamamlamış kolektörler değiştirilecek.

İzmir 'in Karabağlar ve Balçova ilçelerinde 15 saat süreyle su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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