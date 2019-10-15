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Son Dakika Sağlık İzmir'de 'Uluslararası Keyifli Yaş Alma Kongre ve Fuarı'

İzmir'de "Uluslararası Keyifli Yaş Alma Kongre ve Fuarı"

41 dakika önce

Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, 17 Ekim'de Fuar İzmir'de 2. kez kapılarını açacak.

İzmir'de

Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, 17 Ekim'de Fuar İzmir'de 2. kez kapılarını açacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek'in başkanlığını yaptığı kongrede, bilimsel programın yanı sıra atölyeler yer alacak.

Fuar ve kongre süresince çeşitli etkinliklerle sağlıklı yaş almanın formülleri anlatılacak.

Fuarın sanatçı konukları ise Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Selda Alkor ile tiyatrocu Genco Erkal olacak.

Programda, alzaymır tedavisinde yenilikler, yaşlı hakları, müzik ile terapi, nefes ve meditasyon başlıklı oturumlar yer alacak. Fuar, 19 Ekim'de sona erecek.

İzmir, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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