İzmir'deki deprem Manisa'nın Soma ilçesinde de hissedildi - Son Dakika

İzmir'deki deprem Manisa'nın Soma ilçesinde de hissedildi
30.10.2020 18:37
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki deprem Manisa'nın Soma ilçesinde de hissedildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki deprem Manisa'nın Soma ilçesinde de hissedildi.
Somalılar depremden sonra sokağa çıktı. Telefonlarla yakınlarını arayan vatandaşlar, durumları hakkında bilgi aldı. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, gelen bilgilere göre ilçede hasar oluşmadığını bildirdi.
DEVA Partisi Soma ilçe kongresinin yapıldığı otelde deprem anı kameralara yansıdı. Otelin son katındaki toplantı salonunda yapılan kongrede deprem anında gazeteciler sakin olmaları konusunda uyarılar yaptığı anlar görüntülendi.
Depremin sona ermesiyle salon boşaltıldı.
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