İzmir depreminin ardından - Ahmet Neoldum - Son Dakika

İzmir depreminin ardından - Ahmet Neoldum

04.11.2020 17:17

İnşaat Mühendisleri Odası Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ahmet Neoldum, İzmir'de yıkılan 12 binanın 1999 yılından önce, 1975 yılında çıkarılan deprem yönetmeliğine göre yapılan binalar olduğunu söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ahmet Neoldum, İzmir'de yıkılan 12 binanın 1999 yılından önce, 1975 yılında çıkarılan deprem yönetmeliğine göre yapılan binalar olduğunu söyledi.

Neoldum, dernek binasında, Mimarlar Odası Afyokarahisar İl Temsilcisi Süleyman Bircan, Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Çetin İnce ve Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Yardımcısı Selçuk Aslantuğ ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İzmir'de yaşanan depremde 12 binanın yıkıldığını ve bu binaların 1975 yılında çıkan deprem yönetmeliğine göre yapılan binalar olduğunu dile getiren Neoldum, şöyle konuştu:

"Yapılan saha gözlemlerinde, yıkıma uğrayan ve ağır hasar alan binaların genellikle yüksek katlı olduğu gözlenmiştir. Değerlendirilen bölgedeki kısmi ve tamamen yıkılan binaların sayısı 12'dir. Bu 12 binanın tamamının ruhsat tarihinin 1999 öncesi olduğu tespit edilmiş ve 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre yapılmıştır. Depremin yol açtığı hasarı zararı en aza indirgemenin yolu bilimsel teknik gerekliliklerin tüm kriterlerini harfiyen yerine getirmekle mümkündür. Deprem bir doğa olayı. Bir doğa olayını engelleyemeyiz ama gerekli önlemleri alırsak vereceği zararı vereceği hasarları yaratacağı rant kayıplarını en aza indirgeyebiliriz."

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Yardımcısı Selçuk Altuntuğ da depremin etkili olduğu bayraklı bölgesinde zeminin önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Altuntuğ, " Türkiye'de şu anda yeni yapılan güncellemelerle 350 tane aktif fay hattı olduğunu biliyoruz. Afyonkarahisar'da da Akşehir - Simav fay hattı üzerinde bulunan faylardan 9'u aktiftir. Yani Afyonkarahisar kent merkezi etkileyebilecek uzunlukları 10 ile 30 km arasında 9 fay hattı vardır." dedi.

Mimarlar Odası Afyonkarahisar İl Temsilcisi Bircan ise yatayda büyüyen kent ve şehirleşmenin daha doğru olduğunu düşündüklerini ifade etti.

İzmir depreminin ardından - Ahmet Neoldum
İzmir depreminin ardından - Ahmet Neoldum
İzmir depreminin ardından - Ahmet Neoldum
İzmir depreminin ardından - Ahmet Neoldum

İnşaat Mühendisleri Odası, Deprem, Afyon, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir depreminin ardından - Ahmet Neoldum - Son Dakika


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