İzmir'deki trafik kazasında ölen genç mühendis toprağa verildi - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde Koza Altın İşletmesine işçi taşıyan servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ölen 4 kişiden biri olan maden mühendisi Emre Parmaksız'ın (33) cenazesi toprağa verildi.

Emre Parmaksız için Bergama Yeni Cami'de Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

40 günlük bebeği bulunduğu öğrenilen genç mühendisin cenazesi, Bergama Mezarlığı'na defnedildi.



Kadın şoför tutuklandı

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazaya karışmadığı halde hatalı sollama yaparak kazaya neden olduğu iddiasıyla 35 L 6512 plakalı otomobilin sürücüsü Aysel S'yi (53), gözaltına aldı. Aysel S, işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aysel S'nin, otomobiliyle Ömer Faruk Özdemir idaresindeki kamyonu sollamaya çalışırken karşı şeritten gelen Koza Altın İşletmesine bağlı servisi fark ederek sollamadan vazgeçtiği ancak minibüs şoförünün aniden frene basması sonucu kontrolden çıkan aracın kamyona çarptığı belirtildi.

Ömer Faruk Özdemir yönetimindeki 35 F 9896 plakalı kamyon ile Koza Altın İşletmesine işçi taşıyan 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü, Selçuk Mahallesi Kozak Yolu mevkisinde çarpışmış, 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.