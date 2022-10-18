İzmir haber! İzmir'de denize düşen balıkçı kayboldu - Son Dakika
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İzmir haber! İzmir'de denize düşen balıkçı kayboldu

18.10.2022 02:59
İzmir haber! İzmir'de denize düşen balıkçı kayboldu

Gelen İzmir haberine göre İzmir'in Urla ilçesi açıklarında ağ atmak isterken tekneden denize düşen balıkçı kayboldu.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında ağ atmak isterken tekneden denize düşen balıkçı kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Gülbahçe Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Çakı ve Mustafa Bulut, balık avlamak için tekneyle denize açıldı.

Balıkçılardan Çakı, ağ atmak isterken denize düştü. Bunun üzerine arkadaşını kurtarmak isteyen Bulut da denize atladı. Rüzgarın da etkisiyle yüzmekte zorlanan Mustafa Bulut, çevredeki diğer balıkçılar tarafından sudan çıkartıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve deniz polisi sevk edildi.

Bulut, ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suda kaybolan Çakı'nın bulunması için deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizden ve havadan çalışma başlattı.

Ekipler bir süre sonra görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çalışmaya sabah başlamak üzere ara verdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Bulut, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haber! İzmir'de denize düşen balıkçı kayboldu - Son Dakika

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