Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 bin 385 eser ele geçirildi - Son Dakika
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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 bin 385 eser ele geçirildi

23.05.2022 13:14

İzmir'in Ödemiş ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 10 bin 385 parça tarihi eser ele geçirildi, yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 10 bin 385 parça tarihi eser ele geçirildi, yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Ödemiş ve Turgutlu ilçelerindeki 3 eve operasyon düzenledi.

Adreslerde toprağa gömülü şekilde 8 bin adedin üzerinde sikke, 38 küpe, bin 583 obje ve obje parçası, 7 fibula (çengelli iğne), 2 bronz ayna, 22 mühür, 259 yüzük ve yüzük parçası, kolye uçları, eski paralar, düğmeler, ok uçları ve metal aletlerin de bulunduğu toplam 10 bin 385 parça eser ele geçirildi.

Operasyonda bulunan 1 dedektör ile tarihi eser kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 242 bin lira, 6 bin avro ve 7 bin 200 dolara da el konuldu.

Yapılan ilk incelemede Tunç Çağı'na tarihlenen yaklaşık 5 bin yıllık taş balta, Lidya dönemine ait sikke, Roma döneminde diş tedavisinde kullanılan metal aletler, Roma dönemine ait yaka iğneleri, takılar, cımbız ve ayna gibi eserler dikkati çekti.

Adreslerde gözaltına alınan 2 şüpheliden İ.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 bin 385 eser ele geçirildi
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 bin 385 eser ele geçirildi
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 bin 385 eser ele geçirildi
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 bin 385 eser ele geçirildi
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 bin 385 eser ele geçirildi
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 bin 385 eser ele geçirildi
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 bin 385 eser ele geçirildi
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 bin 385 eser ele geçirildi

YORUMLAR
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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi Başkent'te tarihi eser kaçakçısına operasyon; 435 adet sikke ele geçirildi Başkent'te tarihi eser kaçakçısına operasyon; 435 adet sikke ele geçirildi
Kaynak: AA

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