İzmit'te bin kişi zeybek oynayarak Cumhuriyet coşkusunu yaşadı - Son Dakika

İzmit'te bin kişi zeybek oynayarak Cumhuriyet coşkusunu yaşadı

29.10.2020 19:21

İzmit'te bin kişi zeybek oynayarak Cumhuriyet coşkusunu yaşadı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Cumhuriyet'in 97. yıldönümü coşkusu, bin kişilik zeybek ekibiyle yaşandı.

İzmit'te bin kişi zeybek oynayarak Cumhuriyet coşkusunu yaşadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Cumhuriyet'in 97. yıldönümü coşkusu, bin kişilik zeybek ekibiyle yaşandı. Bin kişinin aynı anda zeybek oynaması renkli görüntüler oluştururken, izleyenleri de hayran bıraktı.

İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında halk oyunları ekipleriyle düzenlemiş olduğu bin kişilik zeybek gösterisiyle 97. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Kültür Tepesi Atatürk Anıtı önünde Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ve çok sayıda halk oyunu ekibinin oluşturduğu bin kişilik zeybek gösterisi, vatandaşların da katılımıyla neşe dolu anlara sahne oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de gösteride yer alarak, eşiyle birlikte bu önemli günde zeybek oynadı. Bin kişilik zeybek ekibi, muhteşem gösterisiyle tüm İzmit'i hayran bıraktı.

Coşkulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu heyecanı sizlerle birlikte yaşamaktan onur duydum. Siz değerli İzmitliler, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Nice coşkulu bayramlara. Bugün istedik ki Atamızın izinden giden, onun değerini bilen, kıymetli Atatürk gençliği ile kentimize bir coşku katalım. Kentimizde hep birlikte bin kişinin katılımıyla güzel bir kahramanlık coşkusu, güzel bir zeybek gösterisi yapalım. Tarihe not düşelim, bu gençlerimizin de böylesi güzel ve onurlu bir günde, bu kente ve insanımıza, İzmitlilere bir hediyesi olsun. Bu güzel gençlere bir enerji olsun istedik. Bayramınızı kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği oyunlardan biri olan zeybek, bin kişilik dev gösteri ile İzmit'te sahnelendi. Atatürk Anıtı'nın önünde muhteşem bir gösteri hazırlayarak tüm İzmit'e Cumhuriyet duygusunu tattıran İzmit Belediyesi, vatandaşların da katılımıyla gurur dolu anlar yaşadı.

İzmit'te bin kişi zeybek oynayarak Cumhuriyet coşkusunu yaşadı
İzmit'te bin kişi zeybek oynayarak Cumhuriyet coşkusunu yaşadı
İzmit'te bin kişi zeybek oynayarak Cumhuriyet coşkusunu yaşadı
İzmit'te bin kişi zeybek oynayarak Cumhuriyet coşkusunu yaşadı
İzmit'te bin kişi zeybek oynayarak Cumhuriyet coşkusunu yaşadı
İzmit'te bin kişi zeybek oynayarak Cumhuriyet coşkusunu yaşadı
İzmit'te bin kişi zeybek oynayarak Cumhuriyet coşkusunu yaşadı

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Zeybek, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit'te bin kişi zeybek oynayarak Cumhuriyet coşkusunu yaşadı - Son Dakika

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