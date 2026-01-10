İznik'te Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
İznik'te Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

10.01.2026 11:54
İznik'te iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın, yatalak hasta nedeniyle ekipleri alarma geçirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde iki katlı bir evin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında evde yatalak bir hastanın bulunması, ekipleri alarma geçirdi.

Yangın, İznik'e bağlı Eşrefzade Mahallesi Huzur Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri ve yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Evde yatalak hasta Nevzat S. ile birlikte Yiğit S. ve Şerif S.'nin bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, özellikle yatalak hastanın evde bulunması nedeniyle çalışmalara hız verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sakinlerine sağlık ekipleri olay yerinde gerekli müdahaleyi yaptı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İznik, Son Dakika

