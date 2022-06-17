Yangın, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda inşaat halindeki binanın zemin katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, zemin katta bulunan izolasyon malzemeleri bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzolasyon malzemeleri alev alev yandı - Son Dakika

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