JAK Timleri Fethiye'de göreve başladı - Son Dakika

JAK Timleri Fethiye'de göreve başladı

JAK Timleri Fethiye'de göreve başladı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma timi, göreve başladı.

JAK Timleri Fethiye'de göreve başladı

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MUĞLA - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma timi, göreve başladı. JAK timi yaşanabilecek kayıp ve düşme gibi olaylara hızla müdahale edecek.

Ölüdeniz Karakol Komutanlığı'nda konuşlanan 12 kişilik JAK timi, dünyaca ünlü tarihi Likya Yolu, Kelebekler Vadisi, Kabak koyu ve Babadağ bölgelerinde kayıp ya da düşme olaylarına hızlı şekilde müdahale edecek. Turizm sezonu boyunca Fethiye ve çevre ilçelerde görev yapacak.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, ilçenin her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi. JAK timinin başarılı operasyonlar yapan uzman askerlerden oluştuğunu dile getiren Şahiner, "Fethiye'nin nüfusu özellikle yaz aylarında mevcut nüfusunun 2-3 katı kadar artıyor. Tarihi Likya Yolu, Kelebekler Vadisi, Babadağ, Kabak Koyu gibi ünlü bölgelerde kayıp ya da düşme olayları yaşanabiliyor. JAK timi, yaşanabilecek olumsuzluklarda olaylara daha hızlı müdahale edilecek. JAK timinin burada konuşlanması, hem tatilcilerimize, hem de bize güven verecek" diye konuştu.

Jandarma, Fethiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel JAK Timleri Fethiye'de göreve başladı - Son Dakika
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