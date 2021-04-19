Jandarmadan kumar oynanan tavuk çiftliğine baskın - Son Dakika

Jandarmadan kumar oynanan tavuk çiftliğine baskın

Tavuk çiftliği mühürlendi, 37 şahsa çeşitli suçlardan toplam 300 bin lira idari para cezası kesildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin baskını sonucu kumar oynatıldığı belirlenen tavuk çiftliği mühürlenirken, 37 şahsa çeşitli suçlardan toplam 300 bin lira idari para cezası kesti

Yapılan açıklamaya göre, Odunpazarı ilçesi Akpınar mahallesinde bulunan C.M. isimli şahsa ait tavuk çiftliğinde kumar oynatıldığı bilgisinin alınması üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Baskın yapılan tavuk çiftliğinde iki demir kapı ile kapatılan kumar oynatılan bölmeyi bularak içeri giren ekipler, yan yana masalarda oturan 28 şahsın tombala oynadıklarını belirledi. Çok sayıda demir pul, kağıt fiş, 2 adet televizyon, görüntü aktarımı sağladığı değerlendirilen elektronik cihaz ele geçiren ekipler, odanın ortasında bulunan soba içerisinde yeni yakılmış tombala kağıtlar olduğunu da tespit eti.

237 bin 412 TL idari para cezası uygulandı

Kumar oynadığı tespit edilen 28 kişiye; "Kumar Oynamak", "Kapalı Alanda Sigara İçmek", "Sokağa Çıkma Yasağı ve Sosyal Mesafe Kuralını İhlal Etmek" suçlarından ten toplam 237 bin 412 TL idari para cezası uygulandı. Tavuk Çiftliğinin bahçesinde bulunan ve piknik yapmak için toplandıklarını beyan eden ancak bir birini tanımayan 9 kişiye de ayrıca "Sokağa Çıkma Yasağı ve Sosyal Mesafe Kuralını İhlal Etmek" ten toplam 62 bin 442 TL idari para cezası uygulandı.

Tavuk çiftliği mühürlenerek kapatıldı

Kumar oynatılan tavuk çiftliği Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatılırken, işletmecileri C.M. ve Ş.T. isimli şahıslar hakkında "Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkan Sağlamak, Kumar Oynatmak" suçlarından adli tahkikat başlatıldığı anlatıldı. Açıklamada, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca, halkımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla suç ve suçlular ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi.