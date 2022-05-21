Jandarmanın yaptığı baskında evden tarih çıktı - Son Dakika
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Jandarmanın yaptığı baskında evden tarih çıktı

21.05.2022 14:05
Jandarmanın yaptığı baskında evden tarih çıktı

Antalya'da evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı alınan şüphelinin ikametine yapılan baskında lahit taşı, bakır terazi, şamdan, bakır tepsi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Antalya'da evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı alınan şüphelinin ikametine yapılan baskında lahit taşı, bakır terazi, şamdan, bakır tepsi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT Timleri, KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aksu ilçesi, Çamköy Mahallesinde E.Ç. isimli şahsın evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi alındı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 3 parça Roma dönemine ait adet lahit taşı, 1 adet tarihi eser niteliğinde olan bakır terazi, 1 adet tarihi eser niteliğinde olan bakır şamdan, 1 tarihi eser niteliğinde olan bakır tepsi ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Antalya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın yaptığı baskında evden tarih çıktı - Son Dakika


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