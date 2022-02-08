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Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı - Son Dakika

Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı

08.02.2022 16:31
Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı

ANTALYA'da, seyir halindeki tur minibüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

ANTALYA'da, seyir halindeki tur minibüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü, dumanları fark edince Japon turistleri indirirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Manavgat'ın Batı Side köprülü kavşağında, Antalya yönüne giden Aziz Bayram'ın kullandığı 07 DY 848 plakalı tur minibüsünün motor kısmında yangın başladı. Dumanları fark eden Bayram, aracı yol kenarına çekip, minibüsteki 3 Japon turisti indirdi. Çevredekiler, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışırken araç alev aldı. İhbarla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüs, kullanılamaz hale geldi.


Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı
Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı
Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı
Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Antalya, Yangın, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı - Son Dakika
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