Japonya Başbakanı Abe'den Orta Doğu'da taraflara diplomasi çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Abe'den Orta Doğu'da taraflara diplomasi çağrısı - Son Dakika

Japonya Başbakanı Abe'den Orta Doğu'da taraflara diplomasi çağrısı

7 saat önce

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin geçen hafta ABD saldırısında öldürülmesinin ardından taraflara sorunları diplomatik yollarla çözmeleri çağrısı yaptı.

Japonya Başbakanı Abe'den Orta Doğu'da taraflara diplomasi çağrısı, System.String[]

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin geçen hafta ABD saldırısında öldürülmesinin ardından taraflara sorunları diplomatik yollarla çözmeleri çağrısı yaptı.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe, düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da artan gerilimden "son derece endişeli" olduğunu belirterek, bölgede tansiyonun yükseltilmesinden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Abe, İranlı general Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgede artan sorunların diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı.

Japon Öz Savunma Deniz Kuvvetlerine bağlı görev gücünün Aden Körfezi'ne gönderileceğini hatırlatan Abe, Orta Doğu'da deniz ticaret yollarının güvenliğinin sağlanmasına ve gerilimin azaltılmasına katkıda bulunacaklarını söyledi.

İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyururken, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Süleymani'yi öldüren ABD'ye "kesinlikle askeri karşılık vereceklerini" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verilmesi durumunda buna yanıtlarının çok büyük olacağını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Shinzo Abe, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump'a soru: Daha önce böyle bir insan seli gördün mü
Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı ABD'li üst düzey yetkili: İran'ın füzeleri teyakkuza geçti Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü

Son Dakika Haberleri
17:38 Şişli'de yola ağaç devrildi - Son Dakika
17:38 İran'ın başkenti Tahran'da Süleymani için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
17:36 FATİH'TE YOLA DEVRİLEN AĞAÇ ARAÇLARA ZARAR VERDİ - Son Dakika
17:32 Bölge rektörleri kariyer fuarı gündemiyle toplandı - Son Dakika
17:31 Mersin'de sel tahliyesi - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika
15:48 Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 17:41:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya Başbakanı Abe'den Orta Doğu'da taraflara diplomasi çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]