Japonya'da 19 eyalette uygulanan OHAL sona eriyor - Son Dakika

Japonya hükümeti korona virüse karşı 19 eyalette devam eden olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını, vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanması nedeniyle daha önce planlandığı şekilde 30 Eylül'de sonlandırma kararı aldı.

Korona virüs vaka sayılarında son günlerde düşüş gözlenen ve nüfusunun yaklaşık yüzde 57'sini tamamen aşılayan Japonya'da hükümet, yürürlükteki salgın önleme tedbirleri ile ilgili beklenen kararı verdi. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, salgın konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşleri doğrultusunda 19 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının daha önce açıklandığı üzere 30 Eylül'de sona ereceğini duyurdu. Böylece Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka, Hokkaido, Gifu, Aichi, Mie, Shiga ve Hiroshima'da uygulanan yoğun salgın önleme tedbirlerinin hafifletileceği kesinlik kazandı. Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana ilk kez ülke genelinde OHAL'siz döneme girilecek olması, "hayatın kademeli olarak normale döneceği" şeklinde yorumlandı. OHAL'in kaldırılmasının ardından bazı tedbirlerin süreceği öğrenilirken, uygulanacak yol haritasını her eyalet yönetiminin yerel olarak belirleyeceği belirtildi.

SÜRESİ UZATILMIŞTI

Daha önce 12 Eylül'e kadar uygulamada kalacağı açıklanan, ancak 19 eyalette 30 Eylül'e dek uzatılan OHAL kapsamında restoran ve benzeri işletmelere yönelik alkol satış yasağı getirilmiş, içki servisi yapmayan işletmelerden dahi yerel saatler 20.00'de kepenk kapatmaları talep edilmişti. OHAL kapsamında kamu otoritelerinin yaptığı çağrılara uyan işletmelerin hükümet sübvansiyonlarından yararlanacağı kamuoyuna yansırken, şirketler ise çalışanlarını evden mesaiye teşvik etmişti. Buna rağmen uygulama kapsamında günlük hayatı kısıtlayıcı tam kapanma gibi sert tedbirlere başvurulmamıştı.

NORMALLEŞME SİNYALİ VERMİŞTİ

Japonya Başbakanı Suga 9 Eylül'de alınan son OHAL uzatma kararının ardından mevcut krizi aşmak ve güvenle normal hayata dönmek için gereken her tedbiri alacaklarını belirterek, "İlaç ve aşıları kullanarak sağlık sistemini güçlendirecek ve ciddi vakaları önleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. En geç Kasım ayına kadar talep eden herkesin aşılanmasını tamamlama hedefini yineleyen Suga, aşı sertifikası ve negatif test sonucu gibi tedbirleri içeren bir sistem oluşturarak mevcut kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmayı planladıklarını da vurgulamıştı.

GÜNLÜK VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ

Japonya'da dün kayda geçen bin 147 Covid-19 vakası ülke geneli vakaların toplam sayısını 1 milyon 696 bin 622'ye taşımış, son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının da 17 bin 527'ye ulaştığı bildirilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)