Japonya\'da Erken Seçim Kararı

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, bugün düzenlediği basın toplantısında erken seçimlerle ilgili açıklamada bulundu. Sanae Takaichi, Temsilciler Meclisi'nin, erken yapılması planlanan genel seçimler için 23 Ocak Cuma günü feshedileceğini bildirdi. Erken seçim kararı almayı 'çok zor' olarak nitelendiren Sanae Takaichi, "Başbakan olarak geleceğimi riske atıyorum. Ülkenin yönetimini bana emanet edip edemeyeceklerine halkın doğrudan karar vermesini istiyorum" ifadelerini kullandı.