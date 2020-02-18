Jeff Bezos: İklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolarlık fon kuran dünyanın en zengin... - Son Dakika

Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, iklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolar bağışladığını açıkladı.

Instagram'da 1,4 milyon takipçisi olan Bezos, yaptıği paylaşımda "Bezos Dünya Fonu"nu kurduğunu aktardı.

İklim değişikliğinin gezegen için en büyük tehdit olduğunu belirten Bezos, kurduğu inisiyatifin bilim insanlarını, aktivistleri, sivil toplum örgütlerini yaz itibarıyla fonlayacağını belirterek, "Dünya'yı kurtarabiliriz" dedi.

E-ticaret ve bulut bilişim şirketi olan Amazon'un iklim değişikliğiyle mücadele politikası uzun zamandır eleştiriliyordu.

Geçen ay şirketin çalışanları yazdıkları bir blog yazısında Amazon'un iklim politikalarını değiştererek gezegen için daha fazla mücadele etmesi gerektiğini belirtmişti.

Ayrıca daha önce kimi haber kurumları, Amazon'un, iklim değişikliği ile ilgili politikalarını eleştiren çalışanlarını kovmakla tehdit ettiğini iddia etmişti.

İngiliz Guardian gazetesi geçen ay şirkete daha sıkı iklim politikaları için baskı yapan çalışanların kovulmakla tehdit edilerek susturulduğunu öne sürmüştü.

Elektrikli araç siparişi

Amazon, yaptığı teslimatlarda kullandığı paketleme ve teslimatların gerçekleştirilmesi için kullandığı büyük araçların yaptığı sera gazı salınımı açısından eleştiriliyor.

Geçen Aralık ayında 750 bin çalışana ulaşan şirket, bulut teknolojisi dolayısıyla yüksek enerji tüketen sunucular kullanması açısından da kusurlu bulunuyor.

Eylül ayında şirket 2010 yılı itibarıyla sıfır karbon tüketme hedefini açıklamıştı. Aynı zamanda 100 bin elektrikli araç sipariş vereceğini belirtti.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre Bezos'un açıkladığı fon, kaynağını kara geçecek yatırımlar yerine farklı projelere aktaracak.

Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesine göre yaklaşık 130 milyar dolar serveti olan Bezos'un, iklim değişikliği aktivisitleri ile iyi anlaşamayan ABD Başkanı Donald Trump ile de farklı konularda çatıştığı görülmüştü.

Buffett'tan 43 milyar dolar

Vox haber sitesine göre Bezos'un bu adımı dünyanın en büyük bağışlarından biri.

Yine dünyanın en zenginlerinden olan Warren Buffett'ın Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in vakfına 2006 yılında 43 milyar dolar bağış yaptığı kaydedilmişti.

Bezos ise son adımıyla servetinin yüzde 7,5'ini iklim değişikliği ile mücadele için ayırmış oluyor.

Daha önceleri ise Bezos, dünyanın en zengin insanı olmasına rağmen yeteri kadar hayırseverlik icraatında bulunmamakla eleştiriliyordu.

Dünyanın ikinci en zengini olan Bill Gates ise kurduğu vakıf ile gerek iklim değişikliği gerek diğer sosyoekonomik alanlarda yaptığı hayırseverlik icraatlarıyla tanınıyor.