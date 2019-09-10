Son Dakika Haberleri: Jp morgan chase: boris johnson muhtemelen istifa edecek
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Jp morgan chase: boris johnson muhtemelen istifa edecek

46 dakika önce

ABD merkezli, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan'ın, Salı günü müşterilerine yayınladığı bir notta, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın erken seçim isteğinin ikinci kez reddedilmesi sonrasında "muhtemelen" istifa edeceğini ileri sürüldü.

Jp morgan chase: boris johnson muhtemelen istifa edecek, System.String[]

– ABD merkezli, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan'ın, Salı günü müşterilerine yayınladığı bir notta, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın erken seçim isteğinin ikinci kez reddedilmesi sonrasında "muhtemelen" istifa edeceğini ileri sürüldü.

JP Morgan Birşeşik Krallık Ekonomi Başkanı Malcoml Barr'ın notunda ayrıca, Johnson önündeki alternatifler arasında kabul edilebilir bir ayrılık anlaşması sunmak ya da 31 Ekim tarihinde ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılması sözünden dönmesi olduğu belirtildi.

- İstanbul

Avrupa Birliği, Boris Johnson, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:51 Kaynak: DHA
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