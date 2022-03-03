Kaçan kediyi kurtarmak için sahibi aracın altına girdi - Son Dakika
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Kaçan kediyi kurtarmak için sahibi aracın altına girdi

03.03.2022 22:29

Kaçan kediyi kurtarmak için sahibi aracın altına girdi Sivas'ta bir vatandaş ameliyat olan kedisini veterinere kontrole götürürken kutusundan kaçan hayvan aracın altına girdi.

Kaçan kediyi kurtarmak için sahibi aracın altına girdi

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş ameliyat olan kedisini veterinere kontrole götürürken kutusundan kaçan hayvan aracın altına girdi. Sahibi aracın altına girmesine rağmen başarılı olamayınca, araç sahibinin olay yerine gelip kaputu açması sonrası kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Olay, Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi'nde yaşandı. Orhan Karabey isimli vatandaş bir gün önce ameliyat ettirdiği kedisini veteriner kontrolüne götürdüğü sırada, kedi bulunduğu kutudan kaçarak park halindeki 58 AB 472 plakalı aracın motor kısmına girdi. Olayın yaşanması ardından aracın sahibine ulaşılamadığı için durum polis ekiplerine bildirildi. Orhan Karabey, Jack ismini verdiği kedisini kurtarmak için aracın altına girdi, fakat başarılı olamadı. Araç sahibinin olay yerine gelip kaputu açması sonrası kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi olayın ardından veteriner kliniğine götürüldü.

"Kurtarmak için 2 saattir uğraşıyoruz"

Kedinin sahibi Orhan Karabey, 2 saat süren bir uğraş verdiğini belirterek, "Kediyi ameliyat ettirdik, korkuyordu boynunda yarası var. 2 saattir kurtarmak için uğraşıyoruz. Polislerden de devletten de Allah razı olsun yardım ettiler. 2-3 senedir bakıyorum, köpeğimde var onunla oynuyor. Ölmesin, kurtaralım dedik başımıza bunlar geldi. Tam veterinere girecekken kutudan kaçtı" dedi.

Kaçan kediyi kurtarmak için sahibi aracın altına girdi
Kaçan kediyi kurtarmak için sahibi aracın altına girdi
Kaçan kediyi kurtarmak için sahibi aracın altına girdi

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Dikilitaş, Tragger, Sivas, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçan kediyi kurtarmak için sahibi aracın altına girdi - Son Dakika


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