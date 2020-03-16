- Kadıköy'de coronaya karşı mobil belediyecilik - Son Dakika
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- Kadıköy'de coronaya karşı mobil belediyecilik

6 saat önce

- Kadıköy'de coronaya karşı mobil belediyecilik Kadıköy Belediyesi yeni tip coronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla yurttaşların kalabalığa girmemesi, toplu taşıma araç kullanımını azaltmak için mobil araçlarla belediyecilik hizmeti başlattı.

- Kadıköy'de coronaya karşı mobil belediyecilik

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi yeni tip coronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla yurttaşların kalabalığa girmemesi, toplu taşıma araç kullanımını azaltmak için mobil araçlarla belediyecilik hizmeti başlattı. Öte yandan yurttaşların yoğun olarak işlem yaptıkları müdürlüklerin çalışma saatlerinde değişiklik yapılırken, 12 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel ile kronik hastalıkları olan personele 12 gün idari izin verildi.

Kadıköy Belediyesi 4 mobil araç ile sahada

Dünyayı etkileyen pandemik bir enfeksiyon olan yeni tip Coronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kadıköy Belediyesi hizmet noktalarını arttırma kararı aldı. Hasanpaşa'da bulunan belediye hizmet binasında verilen belediyecilik hizmetleri, yurttaşların daha az kalabalık ortamlarda bulunmaları, toplu taşıma araçlarını kullanmamaları, özellikle yaşlıların kalabalık ortamlara girmemeleri için mobil hale getirildi. Her gün 4 mobil araç ile öğleden önce ve sonra olmak üzere 8 ayrı noktada hizmet verecek mobil araçlardan işlem yapılabilecek.Hizmet noktaları Kadıköy Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Kültür merkezleri gişe işlemleri için hizmet verecek

Öte yandan Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Süreyya Operası birimleri de belediye hizmetleri verecek. Ayrıca Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Ataşehir'de bulunan Tapu Müdürlüğünden de işlem yapılacak.

Kadıköy Belediye hizmetlerindeki yoğunluğu azaltmak ve kalabalığı en aza indirmek için müdürlük çalışma saatlerine de kısıtlama getirdi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı imzası ile yayınlanan genelgeye göre, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 08: 10-10: 00; Yapı Kontrol Müdürlüğü 10: 00-12: 00; Plan ve Proje Müdürlüğü 14: 00-16: 00; Ruhsat Denetim Müdürlüğü 13: 00-15: 00 arasında hizmet verecek.

12 yaşından küçük çocuğu olan kadın personele idari izin

Kadıköy Belediyesi yeni coronovirüs salgınına ilişkin personeline yönelik de çeşitli kararlar aldı. Müdürlüklerde çalışan ve 12 yaşın altında çocuğu olan kadın personel 12 gün idari izinli sayılacak. Öte yandan kronik hastalıklarını sağlık raporu ile belgeleyen personel idari izinli olacak. Belediyede bulunan çay ocaklarının geçici süreliğine kapatılmasına, yemekhane çalışma saatlerinin ise yoğunluğu azaltmak için uzatılmasına karar verildi. Belediyede Mart ayı sonuna kadar toplantılar ertelenirken acil durumda yapılması gereken toplantılar online ortamda düzenlenecek. Mart ayı başından itibaren, yıllık iznini yurt dışında geçiren ya da aile bireylerinden biri yurt dışında bulunan personele ise karantina prosedürünün uygulanmasına karar verildi.

- Kadıköy'de coronaya karşı mobil belediyecilik

Kadıköy Belediyesi, Koronavirüs, Kadıköy, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:14 Kaynak: İHA
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