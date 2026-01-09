Kadıköy'de Motosiklet Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadıköy'de Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

09.01.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli, adli süreç sonrası tutuklandı.

Kadıköy'de, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bostancı'da bir kişinin park halindeki motosikletinin gece saatlerinde çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından kimliği belirlenen şüpheliler E.D. (28) ile E.K. (22) gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüpheli E.D'nin daha önce çeşitli suçlardan 77, E.K'nin ise 9 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde bir şüphelinin park halindeki motosikleti itip daha sonra çalıştırarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA

Motosiklet, Güvenlik, Kadıköy, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Motosiklet Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
Pendik’te içler acısı manzara Kimse yanına bile yaklaşamadı Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı
Gözaltına alınan Doğukan Güngör’den uyuşturucu itirafı Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Hindistan’da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı

09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
08:10
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı İşte kulislere yansıyan rakam
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 09:59:15. #7.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Motosiklet Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.