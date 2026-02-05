Kadın Cinayetinde Emsal Karar - Son Dakika
3. Sayfa

05.02.2026 15:19
Eski eşi tarafından öldürülen Nebahat Yükçü'nün davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet ceza

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 Eylül 2024 tarihinde eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Nebahat Yükçü'nün davasında karar çıktı. Sanık Eren D., hiçbir indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı ve karar duruşması Söke'de yapıldı. Duruşmayı Söke Kadın Dayanışma Derneği ile Kuşadası Kadın Platformu üyeleri başta olmak üzere çok sayıda kadın örgütü temsilcisi salonu doldurarak takip etti.

Söke'de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığın lehine iyi hal indirimi başta olmak üzere herhangi bir indirim hükmü uygulamadı. Sanık Eren D., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahküm edildi. Kararın ardından açıklama yapan kadın örgütleri, verilen cezanın kadın cinayetleriyle mücadelede önemli ve emsal bir karar olduğunu vurguladı. "Kadından Taraf" olarak duruşmayı takip eden kadın örgütleri, yargı sürecinin başından sonuna kadar yakından izlendiğini belirterek, benzer davalarda da bu yaklaşımın sürdürülmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Açıklamalarda ayrıca, dava sürecine katkı sunan avukatlara, dayanışma gösteren sivil toplum örgütlerine ve süreci sahiplenen herkese teşekkür edildi. Karar duruşması, kadın cinayetlerine karşı hukuki mücadelenin ve örgütlü kadın dayanışmasının somut bir örneği olarak kayıtlara geçti.

Olayın Geçmişi:

Olay, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi'nde 2 Eylül 2024 günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma sürecinde olduğu eski eşi Eren D. ile tartışan Nebahat Yükçü, çıkan tartışma sırasında göğsünden pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Eren D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

