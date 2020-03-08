Kadın Emeği Fuarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın Emeği Fuarı açıldı - Son Dakika

Kadın Emeği Fuarı açıldı

13 dakika önce

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında açılan Kadın Emeği Fuarı, Kültürpark'ta ziyaretçileri ağırlıyor.

Kadın Emeği Fuarı açıldı, System.String[]

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında açılan Kadın Emeği Fuarı, Kültürpark'ta ziyaretçileri ağırlıyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Fuar alanındaki 2 ve 3 No'lu hollerde Kadın Emeği Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. 7 Mart tarihinde açılan fuar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de açık kalacak. Fuarda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal odaklı hizmet üreten birimlerinin yanı sıra ilçe belediyeler, kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları, üretici kadın kooperatifleri, tarımsal kooperatifler, kadın yazarlar, mahallerinde el emeği üretimi yapan kadınlar ve kadın muhtarlar ilgili stantlarda yer alıyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğünden 2019 yılında eğitim alan ve yarısı kadınlardan oluşan 11 bin kursiyerin ürünleri de fuarda sergileniyor. Fuardaki balık ağı, nazar boncuğu ve wayuu çanta üretimi gibi atölyeler ilgi görürken, Ege Halk Tiyatrosu, Toprak Sahne, Ulamış Köy Tiyatrosu ve Ürkmez Kadın Tiyatrosu'nun gösterileri de katılımcıları sanatla buluşturuyor. Fuarı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Av. Nilay Kökkılınç, belediyenin kadın çalışmalarının sadece 8 Mart'ta değil yıl boyunca sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Kökkılınç yaptığı açıklamada, "Belediyemiz yıl boyunca yaşamın yükünü omuzlayan emekçi kadınlara pozitif ayrımcılık uygulayarak üretici kadınları destekliyor. Kadın kooperatiflerine yönelik teşvik edici çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu. - İZMİR

Dünya Kadınlar Günü, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı
Kadınlar Günü'nü sınırda karşılayan Gazel: Avrupa'nın hediyesi gaz bombası oldu Milli Savunma Bakanlığı'nın Kadınlar Günü videosunda birbirinden önemli isimler yer aldı İstanbul'un raylı sistemlerinde "8 Mart" düzenlemesi

Son Dakika Haberleri
12:45 Serkan Kaya'dan Bursa konseri
12:19 Öldüğü iddia edilen Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, gözlerini açtı
11:43 Serenay Sarıkaya için spora başladı
07:58 Bu fikirlere kim para ödüyor?
07:56 Hülya Avşar'dan tekliflere 'hayır'

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 13:05:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın Emeği Fuarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]