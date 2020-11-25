Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2020 15:37
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, System.String[]

İstanbul Valiliği koordinasyonunda 39 ilçede, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik stantlar kuruldu.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda 39 ilçede, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik stantlar kuruldu.

Kaymakamlıklar tarafından ilçelerdeki yoğun olan cadde veya meydanlarda stant açılırken, vatandaşlara, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve aile içi şiddetle mücadeleyle ilgili bilgi verildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara, bilgilendirici broşür dağıttı.

KADES uygulamasının kullanımının anlatıldığı broşürde, "KADES", "Kayıt, İhbar ve Müdahale Aşamaları", "Şiddete Maruz Kaldığınızda Yararlanabileceğiniz Haklar", "Şiddet Uygulayan Kişi Hakkında Alınabilecek Tedbirler" ve "Şiddete Maruz Kalan Nerelere Başvurabilir" alt başlıklarında bilgiler yer aldı.

Broşürde ayrıca KADES'in, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak 112, 155, 156 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu belirtildi.

Ekipler, ilçedeki billboardlara KADES'le ilgili bilgilendirme afişleri de astı.

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül de standı ziyaret ederek, vatandaşları bilgilendirdi.

Avcılar'da da polis ekipleri, Marmara Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlara, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve aile içi şiddetle mücadeleye ilişkin bilgi verdi ve broşür dağıttı.

Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel de KADES uygulamasının tanıtıldığı standı ziyaret etti. Stantta görevli polis ve jandarma ekipleri, Özel'e uygulama hakkında bilgi verdi.

Özel, toplumu bilinçlendirme çalışması yapıldığını ifade ederek, "Sadece bugüne özel değil. Bugün özellikle bunu vurguluyoruz ama bunun dışında da kadına yönelik şiddete ilişkin bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak için sürekli anlatmak, nerelere başvurabileceğini, nasıl hareket edeceğini söylemek lazım." dedi.

İstanbul Valiliği, 112 Acil, Kadın, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika


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