Kadınlar için Erciyes'e zirve tırmanışı - Son Dakika

KAYSERİ'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Kayseri'de 70 dağcı, 'Kadına, çocuğa şiddete hayır' sloganıyla Erciyes Dağına zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 6 saat süren yürüyüşün ardından, dağcılar 3 bin 916 metre rakımlı Erciyes'in zirvesine ulaştı. Zirvede ay yıldızlı Türk bayraklarının yanı sıra, 'Kadına, çocuğa şiddete hayır', 'Kadına şiddet insanlık suçudur', 'Kadınlara, çocuklara dokunma', 'Susma', 'Dünyada her şey kadının eseridir' yazılı döviz açıldı. Dağcılardan Necmi Doğanlar, amaçlarının kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekip, olumsuz olayların bir daha yaşanmaması için farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.